Ночной налёт по‑детски: пьяный петербуржец вломился в магазин игрушек

Опубликовано: 22 ноября 2025 11:54
Мужчина сообщил сотрудникам полиции недостоверную информацию о праве собственности на объект.

В Красносельском районе Северной столицы сотрудники правопорядка задержали мужчину, который проник в один из магазинов для детей после того, как разбил дверь. Инцидент произошёл примерно в четыре часа утра на проспекте Ветеранов. Прохожий, находившийся поблизости, заметил случившееся и сразу сообщил о происшествии в полицию.

На место прибыли сотрудники, которые задержали нарушителя. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный заявил, что якобы владеет этим магазином, однако данные оказались неверными.

Нарушителя доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Сейчас выясняется размер причинённого ущерба. Официальные представители Росгвардии по Петербургу и Ленобласти подтвердили факт задержания.

Автор:
Юлия Аликова
Город
