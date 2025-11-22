Городовой / Город / Если вам кажется, что видели всё — посмотрите на фасад дома с крылатыми аллигаторами в Петербурге
Если вам кажется, что видели всё — посмотрите на фасад дома с крылатыми аллигаторами в Петербурге

Опубликовано: 22 ноября 2025 14:15
Крылатые аллигаторы
Городовой ру

На фасаде дома на Жуковского прячутся существа, которых в Петербурге больше нигде не встретишь.

На улице Жуковского, среди спокойных фасадов Петроградки, стоит дом, который при ближайшем рассмотрении вызывает лёгкое недоумение. Кто-то останавливается, кто-то делает шаг назад, кто-то поднимает голову ещё раз, чтобы убедиться: им действительно не показалось.

Да, над балкончиком здесь живут крылатые аллигаторы.

Декоративный код здания

Здание на Жуковского, 47 — пример позднего модерна, который пережил перестройку конца XX века. В 1990-е его тщательно реконструировали: обновили инженерные системы, усилили конструкции, восстановили лепнину и кованые элементы, а во дворе создали замкнутый "петербургский оазис" с фонтаном и клумбами.

Фасад остался главным действующим лицом. Модерн здесь — сдержанный, не театральный, без привычных женских маскаронов или львиных морд. Именно поэтому декоративные существа на верхнем этаже производят ещё более сильное впечатление.

Крылатые аллигаторы — кто они?

Если поднять голову, над балконом можно заметить пару странных существ: вытянутые тела, когти, пасти, перепончатые крылья. Это не классические грифоны и не драконы, которых много на петербургских фасадах.

Эти существа больше всего похожи на крылатых аллигаторов — редчайший мотив, который почти не встречается в архитектуре города.

Почему именно они? Документы об авторе декоративной программы не сохранились, но можно предположить: конец XIX – начало XX века — время, когда архитекторы и скульпторы активно смешивали мотивы из античности, средневековых бестиариев и собственных фантазий. Модерн позволял всё. Даже рептилий с крыльями.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
