Городовой / Город / Новогодний сюрприз для петербургских водителей: с 1 января 2026 цены на техосмотр взлетят
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Поднимите голову на Лиговке: там балкон держит существо, которого вы точно не ожидали увидеть Город
Банки хотели лишить покупателей бонусов на маркетплейсах — закон сказал «нельзя» Город
От самолетов до самых старых танцоров: петербуржцы, которые побили рекорды Гиннесса Общество
Пятеро детей — и корона: россиянка стала «Миссис Вселенная Классика 2025» Город
Каждый день говорим, а не замечаем: выражение «лезть в бутылку» привязано к точке на карте Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Новогодний сюрприз для петербургских водителей: с 1 января 2026 цены на техосмотр взлетят

Опубликовано: 22 ноября 2025 14:18
Новогодний сюрприз для петербургских водителей: с 1 января 2026 цены на техосмотр взлетят
Новогодний сюрприз для петербургских водителей: с 1 января 2026 цены на техосмотр взлетят
Городовой ру

В 2026 году в Санкт-Петербурге планируют повысить допустимую верхнюю границу стоимости технического осмотра автомобилей.

В Санкт-Петербурге в 2026 году планируется изменение максимально допустимых цен на процедуру технического осмотра транспортных средств. Новый порядок оплаты находится на рассмотрении, соответствующий проект размещён на официальном портале городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы. Если документ будет утверждён, новые тарифы начнут действовать с 1 января 2026 года.

Согласно предложенным изменениям, оплата за техосмотр увеличится примерно на 9,5 процента по сравнению с действующей ставкой. Для легковых автомобилей максимальная стоимость составит 2 032 рубля 26 копеек. Владельцы машин с числом мест больше восьми и весом до пяти тонн заплатят 3 658 рубля 54 копейки, а если масса превышает пять тонн — 4 403 рубля 61 копейку.

Оплата процедуры для грузового транспорта будет зависеть от технических характеристик:

  • от 2 168 рублей 36 копеек до 4 606 рублей 61 копейка, в зависимости от веса машины.

Подробности официально обнародованы в проекте постановления, который в случае принятия затронет всех владельцев транспортных средств в городе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью