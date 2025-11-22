Новогодний сюрприз для петербургских водителей: с 1 января 2026 цены на техосмотр взлетят

В Санкт-Петербурге в 2026 году планируется изменение максимально допустимых цен на процедуру технического осмотра транспортных средств. Новый порядок оплаты находится на рассмотрении, соответствующий проект размещён на официальном портале городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы. Если документ будет утверждён, новые тарифы начнут действовать с 1 января 2026 года.
Согласно предложенным изменениям, оплата за техосмотр увеличится примерно на 9,5 процента по сравнению с действующей ставкой. Для легковых автомобилей максимальная стоимость составит 2 032 рубля 26 копеек. Владельцы машин с числом мест больше восьми и весом до пяти тонн заплатят 3 658 рубля 54 копейки, а если масса превышает пять тонн — 4 403 рубля 61 копейку.
Оплата процедуры для грузового транспорта будет зависеть от технических характеристик:
- от 2 168 рублей 36 копеек до 4 606 рублей 61 копейка, в зависимости от веса машины.
Подробности официально обнародованы в проекте постановления, который в случае принятия затронет всех владельцев транспортных средств в городе.