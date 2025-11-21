Кино оптом: Петербург выделит 250 млн на 29 фильмов

В Санкт-Петербурге завершился конкурс, направленный на выдачу субсидий для создания российских кинофильмов. По решению комиссии, к производству в следующем году приступят 29 кинопроектов, получивших государственную финансовую поддержку.

Всего было рассмотрено 89 заявок от различных студий и организаций, сообщили в пресс-службе правительства города

В 2025 году общий объём субсидий для кинематографистов достигнет 250 миллионов рублей. В этом году помощь получили как некоммерческие, так и коммерческие киностудии. Отмечено, что предусмотрена возможность возмещения расходов и по тем фильмам, которые уже завершены.

Борис Пиотровский сообщил:

«С 2026 года размер финансовой поддержки будет увеличен до 350 миллионов рублей».

В числе проектов, получивших поддержку, находятся полнометражные художественные ленты о Великой Отечественной войне — среди них «Фронтовые сестрички» и «Остров Сухо».

Кроме того, будут созданы фильмы «Три струны», «Мещера» и другие игровые работы. Из документальных картин следует выделить «Брат навсегда», «Операция "Росси"» и новые фильмы студии «Ленфильм».

Также стало известно, что к осени 2026 года в Санкт-Петербурге начнётся масштабная реставрация здания одного из старейших кинотеатров города — «Аврора».