Главная тайна Рубинштейна: кто и зачем украсил двор шестью светящимися картинами
Главная тайна Рубинштейна: кто и зачем украсил двор шестью светящимися картинами

Опубликовано: 22 ноября 2025 14:45
Тайная галерея Рубинштейна
Во дворах барной улицы скрыта галерея, о которой не знают даже многие местные.

Улица Рубинштейна давно стала для Петербурга чем-то вроде гастрономической магистрали — десятки кафе, баров и ресторанов, постоянный поток людей, шум разговоров и звон бокалов. Но за этой привычной картинкой скрывается то, что легко пропустить буквально в метре от себя.

Стоит только свернуть во двор дома № 1 — и город деликатно показывает другую сторону. Тихую, художественную, созданную руками мастеров.

Шесть панно, которые видят не все

Во дворе дома 1 расположен небольшой, но совершенно необычный ансамбль из шести мозаичных панно, выполненных в мастерской художницы Екатерины Огородниковой.

Композиция разделена на два яруса:

  • Верхний ряд — светлый фон, на котором неприхотливо и почти воздушно парят ангелы.
  • Нижний ряд — небольшие городские пейзажи: набережные, лодки, силуэты кораблей, узнаваемые линии петербургской архитектуры.

Особая деталь — каждое панно снабжено собственной подсветкой. Благодаря этому мозаики можно рассматривать даже поздним вечером: свет выхватывает отдельные элементы, и рисунок словно оживает.

А за углом — другой сюжет

Если обойти двор, на стене соседнего здания появится ещё одна серия работ — совсем другая по настроению.
На мозаике изображены дворник и кот, вокруг которых хлопочут воробьи — сцена почти бытовая, но исполненная с теплом. Чуть дальше — пара голубей, будто наблюдающих за происходящим с безопасного расстояния.

Эти панно собраны во дворах домов № 1–4, но благодаря их расположению о них знают в основном местные жители и любопытные прохожие, которые однажды решили "заглянуть во двор на минутку".

Почему это место стоит найти

В городе, где мозаика чаще ассоциируется с грандиозными храмами вроде Спаса-на-Крови, такой камерный уголок удивляет ещё больше.

Эти панно — не туристическая достопримечательность и не большой городской проект. Это тихое авторское искусство, вписанное в обычный жилой двор. Петербург, каким его видят не экскурсоводы, а жители.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
