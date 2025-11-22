Городовой / Город / В Красногвардейском районе нашли систему водоснабжения XVII века — как она здесь оказалась?
В Красногвардейском районе нашли систему водоснабжения XVII века — как она здесь оказалась?

Опубликовано: 22 ноября 2025 14:51
Археологи пришли к выводу, что обнаруженные коммуникации входили в состав особой дренажной системы поселения Ниен.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники археологической экспедиции обнаружили уникальные элементы водоснабжения, относящиеся к XVII столетию. О проведённых работах и самой находке сообщили представители городской администрации. Главной сенсацией стал фрагмент водопроводной системы протяжённостью около 80 метров, созданный по технологиям своего времени.

Эксперты отмечают, что археологи занимались раскопками на Охтинском мысе, где ранее находился древний шведский город Ниен. Здесь были найдены старинные деревянные трубы, сохранившиеся благодаря особенностям местных почв, которые веками защищали дерево от разрушения. Фрагменты археологических материалов переданы в Водный музей, работающий при городском Водоканале.

По сведениям специалистов, использовавшихся почти четыре столетия назад трубы вытачивали из цельных древесных стволов: их раскалывали, выбирали сердцевину и затем возвращали половинки на место. Для дополнительной защиты от протечек их оборачивали слоями бересты. Представители Экспозиционного выставочного центра «Вселенная Воды» пояснили:

— Шведские мастера брали цельные стволы дерева, раскалывали их пополам, выдалбливали сердцевину, а затем соединяли части обратно. Чтобы вода не просачивалась, трубы оборачивали берестой. Благодаря плотному грунтовому слою деревянные трубы пролежали в земле более 400 лет.

Сейчас научные сотрудники занимаются осторожной сушкой и обработкой артефактов, чтобы предотвратить их разрушение до размещения в экспозиции. После консервации древние водопроводные элементы займут место среди музейных экспонатов.

Юлия Аликова
