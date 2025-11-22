Плитка из Дубая треснула у кассы: в России продажи шоколада рухнули в разы

В России за последний год снизился интерес к дубайскому шоколаду, несмотря на значительное снижение его цены. К октябрю 2025 года объёмы продаж этого лакомства уменьшились в шесть раз. Такой спад отмечают и в отрасли: хотя цена на продукт опустилась на 70%, позиции на рынке сократились в разы.
Дубайский шоколад — сладость, в состав которой входит начинка из катаифи (тонкое тесто, нарезанное и обжаренное) и фисташек. Впервые этот рецепт появился в 2021 году. Наибольшую известность шоколад приобрёл только в декабре 2023 года.
Как в странах Европы, так и в России, пик спроса на этот продукт пришёлся на 2024 год. Однако уже к следующему году покупатели практически потеряли к нему интерес. Сейчас в магазинах обычно можно встретить от двух до шести вариантов дубайского шоколада, а его доля в сегменте составляет примерно 5%.
Директор по маркетингу компании «Акульчев» Вера Обносова отмечает, что подобные взлёты и резкие падения характерны для «вирусных» товаров. Она считает:
«Сейчас присутствие этой продукции в российской рознице будет постепенно сокращаться и в течение ближайшего года его ассортимент станет ограниченным».
Вирусная популярность дубайского шоколада быстро сменяется снижением интереса. На полках всё реже появляются новые варианты.