Плитка из Дубая треснула у кассы: в России продажи шоколада рухнули в разы

Если интернет вдруг пропадет: какие службы такси в Петербурге можно вызвать по телефону

Не повторяйте эту ошибку: дизайнер предупредил, какой этап ремонта нельзя делать самому — даже если руки «из плеч»

Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся — гипс, а кто заплатит? Петербуржцам рассказали, как выбить компенсацию за травму

Хотели сэкономить на новогодней ёлке? Петербуржцам за самовольный сруб грозит не только штраф, но и кое-что пострашнее

От Сочи до Анапы: эксперт назвала курорты, где тишины не будет даже ночью — и причина не только в туристах

