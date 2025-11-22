Городовой / Город / Плитка из Дубая треснула у кассы: в России продажи шоколада рухнули в разы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Поднимите голову на Лиговке: там балкон держит существо, которого вы точно не ожидали увидеть Город
Банки хотели лишить покупателей бонусов на маркетплейсах — закон сказал «нельзя» Город
От самолетов до самых старых танцоров: петербуржцы, которые побили рекорды Гиннесса Общество
Пятеро детей — и корона: россиянка стала «Миссис Вселенная Классика 2025» Город
Каждый день говорим, а не замечаем: выражение «лезть в бутылку» привязано к точке на карте Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Плитка из Дубая треснула у кассы: в России продажи шоколада рухнули в разы

Опубликовано: 22 ноября 2025 15:09
Плитка из Дубая треснула у кассы: в России продажи шоколада рухнули в разы
Плитка из Дубая треснула у кассы: в России продажи шоколада рухнули в разы
Городовой ру

В 2024 году в России, как и в странах Европы, наблюдался рост интереса к шоколаду производства Дубая.

В России за последний год снизился интерес к дубайскому шоколаду, несмотря на значительное снижение его цены. К октябрю 2025 года объёмы продаж этого лакомства уменьшились в шесть раз. Такой спад отмечают и в отрасли: хотя цена на продукт опустилась на 70%, позиции на рынке сократились в разы.

Дубайский шоколад — сладость, в состав которой входит начинка из катаифи (тонкое тесто, нарезанное и обжаренное) и фисташек. Впервые этот рецепт появился в 2021 году. Наибольшую известность шоколад приобрёл только в декабре 2023 года.

Как в странах Европы, так и в России, пик спроса на этот продукт пришёлся на 2024 год. Однако уже к следующему году покупатели практически потеряли к нему интерес. Сейчас в магазинах обычно можно встретить от двух до шести вариантов дубайского шоколада, а его доля в сегменте составляет примерно 5%.

Директор по маркетингу компании «Акульчев» Вера Обносова отмечает, что подобные взлёты и резкие падения характерны для «вирусных» товаров. Она считает:

«Сейчас присутствие этой продукции в российской рознице будет постепенно сокращаться и в течение ближайшего года его ассортимент станет ограниченным».

Вирусная популярность дубайского шоколада быстро сменяется снижением интереса. На полках всё реже появляются новые варианты.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью