Павел Воля

Секреты Английской набережной
Тайны линейного корабля, ожившего в Северной столице.
Восприятие Петербурга прошло сложную эволюцию.
Неприступный замок, строгие казармы и начало главного собора.
Побеги, тайны и узники петербургской тюрьмы.
Каменные стражи, что охраняют тишину императорского парка.
Этот уголок вобрал в себя следы важнейших событий и культурных традиций Северной столицы.
На берегу Фонтанки стоит здание, чьи старинные стены уже более двух веков хранят безмолвные свидетельства тысяч человеческих судеб — историй болезней, страданий и великой силы надежды.
За парадными фасадами и величественными проспектами Санкт-Петербурга скрывается незримый слой истории, окутанный флером тайны и древних символов.
Окутанный тайнами и легендами Михайловский замок манит не только призраком императора Павла, но и загадкой своего необычного цвета стен. Что это – холодная орденская охра или отблеск романтической перчатки фаворитки? Узнаем, погрузившись в историю этого мистического места.
Как Петербург жил и развивался в этот день.
Рыцарский замок или мрачная крепость? История резиденции Павла I.
Этот день, полный драм, стал одним из самых противоречивых в истории Петербурга.
Стал символом Северной столицы.