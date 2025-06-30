Первая фоторадиограмма: чем запомнилось 30 июня в истории Петербурга

Как Петербург жил и развивался в этот день.

Дата 30 июня богата на события, оставившие след в истории Санкт-Петербурга. От назначения Кутузова военным губернатором до открытия увеселительного сада и первых экспериментов с телефаксом — этот день вместил в себя разные эпохи и значимые моменты в жизни города.

1801: Кутузов — военный губернатор

В 1801 году военным губернатором Санкт-Петербурга был назначен генерал от инфантерии Михаил Илларионович Кутузов. Он занял место графа фон дер Палена, принимавшего участие в убийстве императора Павла.

Несмотря на то, что Кутузов пробыл на посту губернатора чуть больше года, ему удалось перевести казармы Конногвардейского полка из Таврического дворца в Конногвардейский переулок (историческое место расквартирования этого военного подразделения), а также провести ряд мер по сокращению бродяжничества и азартных игр.

Один из подготовленных им документов указывал, чтобы «…не только обыватели и в домах ныне живущие запрещенных азартных игр не производили, но приезжающим в домы их в самый первый день прибытия о том объявляли…».

Таким образом, Кутузов внес свой вклад в упорядочение жизни города и борьбу с негативными явлениями.

1881: Центр развлечений Новой Деревни

В 1881 году, рядом со Строгановым мостом в Новой Деревне, был открыт увеселительный сад «Аркадия». Сад стал наиболее популярным среди подобных развлекательных мест.

Здесь разместился театр с открытой сценой, зимний сад, летние катальные горки, качели, всевозможные торговые павильоны и даже молочная ферма.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в театре показывали отрывки из опер и оперетт, балетные и драматические спектакли, а также комедии и водевили.

Рядом с прудом можно было увидеть военные пантомимы, а в 1884 году из Северной Америки привезли настоящую «Колонию индейцев».

В разные годы в саду «Аркадия» выступали Шаляпин, Собинов, Фигнер и другие великие певцы, музыканты и актеры.

Сад «Аркадия» стал важным культурным центром Петербурга, предлагая разнообразные развлечения и привлекая известных артистов.

1900: Место встреч и демонстраций

В 1900 году у Казанского собора был торжественно открыт сквер. Проект разработал известный в городе садовый техник Р.Ф. Катцер, а посреди сквера был сооружен фонтан.

С 1876 года, когда здесь прошла первая в России политическая демонстрация, организованная членами партии «Земля и воля», сквер перед Казанским собором стал излюбленным местом для всевозможных политических демонстраций.

До сих пор среди горожан ходит частушка:

«У Казанского собора Протестантов место сбора. И страдают, как от боли, И Кутузов, и де Толли».

Сквер у Казанского собора стал не только местом отдыха, но и символом политической активности горожан.

1930: Рождение телефакса в Ленинграде

В 1930 году знаменитый инженер-электрик Ованес Абгарович Адамян осуществил прием первой фоторадиограммы между Москвой и Ленинградом.

По сути, это было первое использование изобретенного им телефакса.

Ученый также стоял у истоков цветного телевидения. В 1925 году по всему миру пролетело сенсационное сообщение:

«В столице Советской Армении запущена первая в мире действующая модель трехцветного телевизора «Эратес».

За свою короткую жизнь ученый запатентовал более двадцати изобретений. Он скончался в Ленинграде и был погребен на армянском кладбище, а позже его прах перевезли в Ереван.

Ованес Адамян — выдающийся ученый, внесший значительный вклад в развитие электротехники и телевидения.

Дата 30 июня — это калейдоскоп петербургской истории, отражающий ее многогранность и переменчивость. От управления городом до развития культуры и науки – этот день оставил свой след в жизни Северной столицы.