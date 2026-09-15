От дождей и заморозков до солнца и +20: какой погоды ждать россиянам в октябре

Синоптики представили прогноз на октябрь

К середине сентября синоптики уже делают осторожный прогноз на октябрь. Согласно долгосрочным прогнозам ведущих специалистов центра погоды «Фобос», октябрь 2026 года на большей части Русской равнины ожидается на пару градусов теплее климатической нормы.

Заморозки в московском регионе придут позже обычного — не раньше стыка второй и третьей декады октября. Золотая осень порадует жителей Центральной России продолжительным теплом. В конце сентября в Москве воздух может прогреваться до +20C, что сохранится и в первой декаде октября.



В Москве и Санкт-Петербурге начало месяца обещает быть аномально теплым. Осадков в столице ожидается меньше, чем прошлой осенью. Северная столица, напротив, получит почти в полтора раза больше дождей.



На севере европейской части и в Сибири октябрь вопреки традиционным представлениям о раннем приходе холодов ожидается температура воздуха выше климатической нормы - более чем на один градус.



На Урале по прогнозам синоптиков эта осень будет холоднее прошлогодней. В Пермском крае и Челябинской области ожидается похолодание относительно нормы, в Екатеринбурге в октябре прогнозируются дожди и мокрый снег.



Сибирь и Урал столкнутся с особенно нестабильной погодой: периоды потепления могут сменяться резкими похолоданиями и затяжными дождями, пишет Ура.ру.



По предварительным оценкам, на Дальнем Востоке осадков выпадет больше обычного. Регион традиционно отличается высокой влажностью в осенний период.



Октябрь 2026 года обещает быть щедрым на погожие дни. Лето будет уходить из России постепенно, позволяя каждому региону плавно адаптироваться к смене сезонов. Природа подарит нам красивый переход от тепла к первым признакам зимы — именно таким, каким его описывали классики русской литературы.