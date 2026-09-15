Солнце возвращается: синоптики пообещали Петербургу идеальную погоду с прогревом до +19°

Погоду в Северной столицы улучшает антициклон.

Сегодня в Петербурге установится отличная погода — без осадков и с приятным солнцем. Самое время поставить дела на паузу и немного погулять.

Какая погода ждет нас во вторник

За комфорт на улице сегодня отвечает антициклон. Это значит, что дождей не будет, а сквозь облака регулярно будет проглядывать солнце, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге: воздух прогреется до комфортных +15…+17°.

воздух прогреется до комфортных +15…+17°. В Ленобласти: будет чуть прохладнее — около +13…+16°.

будет чуть прохладнее — около +13…+16°. Ветер: слабый и приятный, всего 2–7 м/с.

Давление сейчас повышенное (762 мм рт. ст.), но оно уже начинает постепенно падать. Так что метеозависимым стоит быть немного повнимательнее к своему самочувствию.

В среду станет еще теплее

Хорошие новости: сухая погода задержится в городе минимум на день. В среду станет еще приятнее. Ночь, правда, будет уже по-осеннему свежей (всего +6…+8°), зато днем термометры покажут отличные +17…+19°. И снова никакой мороси!

Как лучше провести эти дни

Сентябрь в Северной столице бывает коварным, поэтому каждым солнечным днем нужно пользоваться по максимуму.

Пара простых советов:

Одевайтесь по принципу «капусты». Утром и вечером на улице ощутимо прохладно, а вот днем на солнце станет даже жарко.

Утром и вечером на улице ощутимо прохладно, а вот днем на солнце станет даже жарко. Ловите момент. Захватите горячий напиток и пройдитесь по набережным или паркам. Листва уже начинает желтеть, и в такую погоду город выглядит невероятно уютно.

Захватите горячий напиток и пройдитесь по набережным или паркам. Листва уже начинает желтеть, и в такую погоду город выглядит невероятно уютно. Оставьте зонт дома. Сегодня он вам точно не пригодится.

Ранее «Городовой» рассказывал, что дождей в Петербурге не будет.