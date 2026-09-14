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Хорошая новость от синоптиков: дождей в Петербурге не будет, остальное — по плану

Опубликовано: 14 сентября 2026 08:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
Хорошая новость от синоптиков: дождей в Петербурге не будет, остальное — по плану
фото Global Look Press
Как подстроиться под погоду без лишних хлопот

В Петербурге намечается спокойная, но не слишком тёплая погода — осадков не обещают, а солнце будет пробиваться сквозь облака. Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказал, чего ждать горожанам и гостям города.

Что ждать 14 сентября

В городе температура будет держаться в районе +15…+17 градусов, по области — чуть прохладнее, от +12 до +17. Ветер северо‑западный, умеренный — 3–8 м/с, а давление вырастет до 764 мм рт. ст., что выше нормы.

На западе Ленобласти погоду держит барический гребень — там сухо и прохладно, а на востоке ещё могут пройти кратковременные дожди: там догуливает свой срок уходящий фронт.

Прогноз на 15 сентября

Во вторник в Петербурге по-прежнему без осадков. Ночью похолодает до +5…+7 градусов, днём вернётся привычный диапазон +15…+17.

Как подстроиться под такую погоду

Чтобы день не испортить из‑за неожиданного холода, держите в голове простые подсказки:

  • берите с собой лёгкую куртку или ветровку — вечером точно пригодится;
  • для прогулок выбирайте дневное время — в эти часы комфортнее всего;
  • если планируете поездку по области, уточните прогноз для конкретного района — на востоке ещё возможны дожди.

Погода стабильная, осадков не предвидится, но из‑за прохлады и ветра стоит одеваться слоями — так проще регулировать тепло в течение дня.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда закончится бабье лето в России.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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