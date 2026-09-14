Хорошая новость от синоптиков: дождей в Петербурге не будет, остальное — по плану

В Петербурге намечается спокойная, но не слишком тёплая погода — осадков не обещают, а солнце будет пробиваться сквозь облака. Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказал, чего ждать горожанам и гостям города.
Что ждать 14 сентября
В городе температура будет держаться в районе +15…+17 градусов, по области — чуть прохладнее, от +12 до +17. Ветер северо‑западный, умеренный — 3–8 м/с, а давление вырастет до 764 мм рт. ст., что выше нормы.
На западе Ленобласти погоду держит барический гребень — там сухо и прохладно, а на востоке ещё могут пройти кратковременные дожди: там догуливает свой срок уходящий фронт.
Прогноз на 15 сентября
Во вторник в Петербурге по-прежнему без осадков. Ночью похолодает до +5…+7 градусов, днём вернётся привычный диапазон +15…+17.
Как подстроиться под такую погоду
Чтобы день не испортить из‑за неожиданного холода, держите в голове простые подсказки:
- берите с собой лёгкую куртку или ветровку — вечером точно пригодится;
- для прогулок выбирайте дневное время — в эти часы комфортнее всего;
- если планируете поездку по области, уточните прогноз для конкретного района — на востоке ещё возможны дожди.
Погода стабильная, осадков не предвидится, но из‑за прохлады и ветра стоит одеваться слоями — так проще регулировать тепло в течение дня.
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