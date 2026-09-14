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Почему красная рыба в «Светофоре» дешевле: вот главное отличие от аналогов в других магазинах

Опубликовано: 14 сентября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему красная рыба в «Светофоре» дешевле: вот главное отличие от аналогов в других магазинах
фото Global Look Press
Стоит ли брать бюджетную форель 

Стоимость слабосоленой красной рыбы в разных магазинах может отличаться в разы. Поэтому ценник на форель в «Светофоре» сразу бросается в глаза. Но дешевая цена — еще не приговор и не гарантия, так что стоит разобраться, что внутри упаковки.

Почему так дешево

Сеть экономит на всем, что не касается самого продукта: торговое оборудование, витрины, выкладка. Товары часто продают прямо в транспортной упаковке. Плюс крупные партии и минимальная наценка.

Но сравнивать рыбу только по цене за килограмм — ошибка. Производитель, состав, сырье, срок годности — все это может отличаться.

Что в упаковке и как на вкус

В составе указаны форель, соль и консерванты Е202 и Е211 — само по себе это не делает продукт плохим. Кусок ровный, розово-оранжевый, плотный, с умеренными прожилками. На вкус — упругая, умеренно соленая, кости убираются без проблем. Для бутербродов и салатов — отличный рабочий вариант.

На что смотреть перед покупкой

  • Проверьте состав, дату и срок годности — свежесть важнее цены.
  • Оцените целостность упаковки и количество жидкости внутри.
  • Посмотрите, из какого сырья сделана рыба — охлажденного или замороженного.

Разница между дорогой и бюджетной форелью — не всегда «хорошо или плохо». Главное — проверять каждую партию, а не ориентироваться только на ценник.

Личный опыт Анастасии Чуваковой, автора портала «Городовой»:

Анастасия купила форель в «Светофоре» для семейного завтрака. Рыба оказалась вкусной и отлично подошла для бутербродов. С тех пор она периодически берет слабосоленую форель в этом магазине.

Обратите внимание! Материал не является рекламой или антирекламой.

Ранее «Городовой» рассказывал о вкусном кофе из «Пятерочки».

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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