Почему красная рыба в «Светофоре» дешевле: вот главное отличие от аналогов в других магазинах

Стоимость слабосоленой красной рыбы в разных магазинах может отличаться в разы. Поэтому ценник на форель в «Светофоре» сразу бросается в глаза. Но дешевая цена — еще не приговор и не гарантия, так что стоит разобраться, что внутри упаковки.
Почему так дешево
Сеть экономит на всем, что не касается самого продукта: торговое оборудование, витрины, выкладка. Товары часто продают прямо в транспортной упаковке. Плюс крупные партии и минимальная наценка.
Но сравнивать рыбу только по цене за килограмм — ошибка. Производитель, состав, сырье, срок годности — все это может отличаться.
Что в упаковке и как на вкус
В составе указаны форель, соль и консерванты Е202 и Е211 — само по себе это не делает продукт плохим. Кусок ровный, розово-оранжевый, плотный, с умеренными прожилками. На вкус — упругая, умеренно соленая, кости убираются без проблем. Для бутербродов и салатов — отличный рабочий вариант.
На что смотреть перед покупкой
- Проверьте состав, дату и срок годности — свежесть важнее цены.
- Оцените целостность упаковки и количество жидкости внутри.
- Посмотрите, из какого сырья сделана рыба — охлажденного или замороженного.
Разница между дорогой и бюджетной форелью — не всегда «хорошо или плохо». Главное — проверять каждую партию, а не ориентироваться только на ценник.
Личный опыт Анастасии Чуваковой, автора портала «Городовой»:
Анастасия купила форель в «Светофоре» для семейного завтрака. Рыба оказалась вкусной и отлично подошла для бутербродов. С тех пор она периодически берет слабосоленую форель в этом магазине.
Обратите внимание! Материал не является рекламой или антирекламой.
Ранее «Городовой» рассказывал о вкусном кофе из «Пятерочки».