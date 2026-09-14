Лидер или командный игрок: выбирайте животное - узнаете, на что вы способны

Экспресс-тест покажет, какими лидерскими качествами вы обладаете

Лидерство — не только громкий голос и умение приказывать. Оно проявляется в уверенности, ответственности и способности вести за собой. Посмотрите на три картинки. На каждой изображено животное. Выберите то, которое первым привлекло ваш взгляд. Доверьтесь интуиции.

Лев

Мощный лев сидит на камне и спокойно смотрит вдаль. Он не рычит, не суетится, но чувствуется сила и уверенность.

Вы прирождённый лидер. Умеете брать ответственность и вести за собой. Вам не нужно доказывать свою власть криком — вы влияете спокойствием и решительностью. Люди тянутся к вам, потому что чувствуют надёжность. Но помните: даже льву нужен отдых и умение слушать других.

Орёл

Орёл парит высоко в небе, его взгляд острый и сосредоточенный. Он видит всю картину сверху.

Вы — стратег. Предпочитаете анализировать, планировать и действовать точно. Вы не всегда находитесь в центре внимания, но именно вы задаёте направление. Ваша сила — в видении цели и умении выбирать момент для атаки. Однако иногда вам не хватает эмоциональной связи с командой. Помните: люди идут за теми, кто их понимает.

Дельфин

Дельфин выпрыгивает из воды, выглядит дружелюбно и энергично. Он всегда в движении и рядом с сородичами.

Вы — командный игрок. Умеете вдохновлять, поддерживать и создавать комфортную атмосферу. Ваш стиль — не приказы, а сотрудничество. Вы легко находите общий язык с людьми, но не всегда готовы брать на себя единоличную ответственность. Если хотите стать настоящим лидером, учитесь принимать решения и вести за собой, а не только плыть в общей стае.

Вывод

Лидерские качества есть у каждого, просто они проявляются по-разному. Развивайте сильные стороны и работайте над слабыми. Тогда вы сможете вести за собой в любой ситуации.

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