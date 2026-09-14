Как затягивать колёсные болты и гайки: 2 основных правила баллонного ключа и 1 универсальный метод

Автоэксперт напомнил, как затягивать болты

Затяжка колёсных болтов и гаек кажется простой процедурой, но водители из года в год допускают ошибки. Автоэксперт напомнил автовладельцам рекомендации, которые дают производители.

Два правила штатного баллонного ключа

Первое правило — использовать только тот ключ, который идёт с автомобилем с завода. Длина штатного ключа не случайна. Она рассчитана под момент затяжки конкретной модели. У кроссоверов и внедорожников ключи длиннее, потому что требуемый момент выше. У компактных моделей ключ короче.

Второе правило — штатный ключ применяется без удлинителей, труб и рычагов. Усилие создаётся только руками. Нельзя прыгать на ключе ногами. Заводская длина подобрана так, чтобы средний водитель не превысил допустимый момент, но затянул соединение достаточно надёжно. Тогда болт или гайка не открутятся самопроизвольно.

Универсальный метод — динамометрический ключ

Если есть сомнения в точности, автоэксперт советует использовать динамометрический ключ. Это инструмент, который показывает момент затяжки. Нужно знать значение для конкретной модели автомобиля. Данные указаны в инструкции или сервисной книге. Динамометрический ключ даёт точный результат, но требует наличия инструмента и информации от производителя.

Личный опыт автовладельцев

Публикацию прокомментировали автовладельцы, поделившись личным опытом.

«Стаж с марта 68 года. Колесо закручивается в полсилы в подвешенном состоянии. После блокируется и затягивается. Всегда смазывал резьбу пластилином. Не прикипает и не откручивается».

«Закручиваю руками, затем нажимаю на ключ ногой без фанатизма. Для смазки применяю отработку».

Производители обычно указывают в инструкции, нужно ли смазывать резьбу. Этот момент стоит уточнять отдельно.

Вывод

Затяжка колёсных болтов не терпит импровизации. Штатный ключ без удлинителей — простой ориентир, рассчитанный заводом. Динамометрический ключ — точный инструмент для тех, кто хочет соблюсти момент. Главное — не превышать усилие и не использовать сомнительные методы. Тогда колесо останется закреплённым, а резьба — целой.

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