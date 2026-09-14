Где зарядят дожди, а где - Бабье лето во всю мощь: синоптики обновили прогноз на неделю

Начало недели принесёт перемены в разные регионы страны. На юг прорвётся фронтальная волна с Балкан — во вторник она испортит погоду в полной мере, но затем облаков станет меньше, а ливни с грозами приобретут локальный и кратковременный характер. В регион начнёт поступать более свежий воздух, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".
Юг и Кавказ
Дневная температура в Причерноморье, низовьях Волги и Дона понизится до +22...+27, в регионах Кавказа — до +20...+25. Морская вода на побережье Кавказа составит 22...25, у берегов Крыма — 21...24.
Среднее Поволжье и Северо-Запад
В Среднем Поволжье в понедельник и пятницу существенные осадки маловероятны, а в середине недели сформируются массивы дождевой облачности — воздух прогреется до +17...+22. На Северо-Западе в первые дни дожди ожидаются лишь местами, преимущественно на востоке. Во второй половине недели новый циклон сделает осадки повсеместными. Температура немного теплее климата: днём на севере +11...+16, в южной части — до +15...+20.
Центральная Россия и Урал
Центральная Россия окажется в стороне от фронтальных облаков — преобладает солнечная и сухая погода. Исключение: в Черноземье в понедельник-вторник возможны дождевые массивы, а в северной части региона — в пятницу. Днём воздух прогреется до +18...+23. Урал попадёт во власть циклона: облачно, дождливо, приток тепла небольшой — днём не выше +14...+19.
Сибирь и Дальний Восток
Прохладные массы пробьются в Южную Сибирь — под аккомпанемент дождей температура понизится до +17...+22, а на востоке похолодает до +12...+17. На юг Дальнего Востока дождевые облака придут только в начале недели, затем азиатский антициклон вернёт солнце и сухость. Воздух прогреется до +21...+26, и лишь в начале периода будет на 3–4 прохладнее.
Москва и Петербург
В Санкт-Петербурге до среды вероятность осадков невелика, затем зарядят дожди, температура +15...+18. В Москве небольшие локальные ливни возможны только в пятницу, воздух прогреется до +18...+21.
Вывод
Рабочая неделя окажется контрастной: юг освежится после фронтальной волны, центр останется сухим и солнечным, а Урал и Северо-Запад столкнутся с дождями. Москва и Петербург отделаются локальными ливнями и умеренным теплом.
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