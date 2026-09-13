Синоптик Тишковец озадачил прогнозом: зима 2026–2027 будет аномально теплой, мокрой и туманной

Зима 2026–2027 обещает быть аномально тёплой и влажной для большей части России, но с обильными снегопадами и снежными бурями.

Синоптики предупреждают: зима в России окажется нетипичной. Как отмечает Евгений Тишковец из Центра погоды «Фобос», в большинстве регионов холодный сезон пройдёт теплее обычного на 3–4 градуса. Влажность также превысит привычные показатели. Но мягкой и слякотной погода будет не везде — некоторым территориям, наоборот, пророчат сильные морозы.

Тепло и холод: где пройдёт граница

Тепло придёт не во все уголки страны. Арктическая зона, север Сибири, Чукотка и районы Берингова и Чукотского морей окажутся по другую сторону прогноза — там зима выдастся по-настоящему жёсткой. А вот в Центральной России и на юге пик необычного тепла сдвинется на февраль. Декабрь порадует осадками в пределах нормы, зато январь обрушит на 40% больше обычного.

В чём причина

Эта картина связана с Эль-Ниньо — потеплением вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Его влияние сохранится и в весенние, и в летние месяцы.

Снег, туманы и «чёрная пурга»

Тёплую куртку прятать рано, даже с учётом общего прогноза. Снега может навалить немало, а оттепели заставят его оседать — отсюда туманы, перебои в работе авиации и наземного транспорта.

Тишковец предупреждает и о снежных бурях: атмосфера, подогретая атлантическим теплом и южными черноморскими циклонами, будет «выстреливать» — вплоть до «чёрной пурги», когда видимость пропадает полностью.

Вывод

Предстоящая зима выдастся тёплой и влажной, однако без сюрпризов не обойдётся: ожидаются обильные снегопады, туманы и снежные бури. В арктических районах картина обратная — там прогнозируют суровые морозы. Причина такой перемены — Эль-Ниньо, а основные риски связаны со сбоями в авиасообщении и на дорогах.

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