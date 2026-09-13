Водителям на заметку: на российских АЗС появился бензин «К4» — что нужно знать

Полезная информация для водителей

На топливном рынке произошло изменение, к которому водителям предстоит привыкнуть: на некоторых АЗС появился бензин с маркировкой «К4». Пока такое горючее встречается в столичном регионе, но ситуация может развиваться дальше.

Автор канала "Автовыбор" рассказал, стоит ли переживать и как это влияет на автомобиль.

Откуда взялся «К4»

Российские стандарты топлива традиционно ориентированы на европейские нормы, но у нас действует своя система обозначений через букву «К». Бензин пятого экологического класса маркируется как «К5» — это топливо с минимальным содержанием серы (до 10 мг на 1 кг).

Класс «К4» допускает больше серы — до 50 мг на 1 кг, но все равно считается вполне современным стандартом. Раньше «К4» был разрешен на АЗС до 2016 года, затем его сменил «К5».

Теперь топливо сниженного класса снова разрешили продавать — и оно начало появляться на колонках, пока только под маркой АИ-92.

Что делать водителю

Пара заправок «К4» вместо «К5» не навредит даже современному двигателю. А вот при постоянном использовании стоит учесть технические особенности машины.

Загляните в ПТС: если указан «Евро‑4» или ниже — автомобиль изначально рассчитан на такое топливо, проблем не будет.

Для машин классов «Евро‑5» и «Евро‑6» регулярная заправка «К4» ускорит износ катализатора — его ячейки плотнее и чувствительнее к сере.

Сократите интервал между ТО примерно на 10%: сера окисляет моторное масло, и оно быстрее теряет свойства.

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