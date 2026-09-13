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Хлеб и манку в котлеты больше не кладу: для сочности и пышности добавляю этот неожиданный ингредиент — результат поразит

Опубликовано: 13 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Хлеб и манку в котлеты больше не кладу: для сочности и пышности добавляю этот неожиданный ингредиент — результат поразит
Хлеб и манку в котлеты больше не кладу: для сочности и пышности добавляю этот неожиданный ингредиент — результат поразит
Городовой ру
Как приготовить пышные котлеты без заморочек. 

Знаете ли вы, какой неожиданный ингредиент позволит улучшить вкусовые качества котлет, придав им нежность, сочность и пышность без использования манной крупы или хлеба?

По мнению повара-технолога Анжелики Плехановой, добиться такого эффекта помогает добавление разрыхлителя для теста. При внесении всего 1/3 чайной ложки этого компонента на 1 килограмм мясного фарша готовое блюдо приобретает исключительные вкусовые характеристики, становится нежным и сочным.

Эксперт также отмечает, что в процессе термической обработки разрыхлитель способствует поднятию фарша, благодаря чему котлеты становятся пышными и приобретают привлекательный внешний вид.

Анжелика Плеханова рекомендует вводить разрыхлитель в уже подготовленный и тщательно вымешанный фарш. После добавления порошка состав следует еще раз аккуратно перемешать, после чего можно приступать к жарке.

Ранее мы рассказали, как приготовить нежную печень.

Автор:
Ксения Давыдова
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