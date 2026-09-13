Самый быстрый и безумно вкусный: штрудель с яблоками из пачки слоеного теста

Десерт без лишних хлопот с легкой карамельной ноткой

Хочется чего-то сладкого к чаю, но нет времени на долгую возню с тестом? Выход есть: готовый слоёный полуфабрикат плюс яблоки — и через полчаса на столе румяный штрудель с хрустящими слоями и тёплой пряной начинкой.

Что подготовить

Всё самое нужное обычно есть под рукой, а если чего-то не хватает — легко докупить в ближайшем магазине:

слоёное бездрожжевое тесто — 400–500 г;

яблоки — 3 штуки;

сливочное масло — 30 г;

коричневый сахар — 2 ст. л.;

корица — 1 ч. л.;

кукурузный крахмал — 1 ч. л.;

вода — 1 ст. л.;

яичный желток — 1 штука.

Готовим начинку и собираем штрудель

Яблоки нарежьте кубиками и обжарьте на сливочном масле 4–5 минут — так они станут мягкими, но не потеряют форму. Добавьте сахар и корицу, влейте разведённый в воде крахмал и прогрейте ещё минуту: начинка слегка загустеет и не будет вытекать. Остудите. Тесто чуть раскатайте, выложите начинку, оставляя края свободными, сверните рулетом и плотно защипните шов. Переложите на противень швом вниз, сделайте сверху пару неглубоких надрезов и смажьте желтком.

Выпекаем и подаём

Выпекайте при 180 °C примерно 25–30 минут до золотистой корочки. Горячий штрудель отлично сочетается с шариком ванильного мороженого: контраст температур и вкусов делает десерт ярче.

Вывод

Быстрый штрудель из готового теста — отличный вариант, когда хочется домашней выпечки без долгой возни. Главное — не передержать начинку на огне и хорошо защипнуть шов, чтобы сок не вытекал. В итоге получается хрустящий снаружи и сочный внутри десерт, который нравится и взрослым, и детям.

Личный опыт автора «Городового» Анастасии Чуваковой

Анастасия часто готовит этот штрудель в выходные: гости всегда просят добавку. По её словам, секрет успеха — в лёгкой карамелизации яблок и плотной защипке рулета. А шарик мороженого рядом она считает обязательным — так вкус раскрывается полностью.

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