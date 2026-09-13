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Бабушка-«агент» и липовый стаж: как в Петербурге обманывают пенсионеров

Опубликовано: 13 сентября 2026 09:24
 Проверено редакцией
Бабушка-«агент» и липовый стаж: как в Петербурге обманывают пенсионеров
Бабушка-«агент» и липовый стаж: как в Петербурге обманывают пенсионеров
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Пожилые люди всё чаще становятся не только жертвами, но и невольными участниками преступлений.

Бабушка-«агент» и 6,5 миллионов

Самый необычный случай произошел в центре Петербурга. 80-летняя женщина отдала телефонным мошенникам все свои сбережения — больше 6,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Самое удивительное — кто пришел за деньгами. Курьером оказалась её ровесница! Другую 80-летнюю пенсионерку преступники заставили поверить, что она участвует в «секретной спецоперации» и помогает органам.

Женщина искренне думала, что работает «агентом», спасающим чужие деньги. Теперь на неё заведено уголовное дело.

Купил досрочную пенсию, но попал под суд

Некоторые пытаются обмануть пенсионную систему сами. Сотрудник РЖД решил уйти на заслуженный отдых пораньше.

Для этого он фиктивно перевелся на должность с вредными условиями труда. Дождавшись оформления льготной пенсии, он сразу вернулся на прежнее место.

Мужчина успел незаконно получить от государства 445 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов. Схема вскрылась. Красиков признал вину, вернул деньги и отделался штрафом в 100 тысяч рублей.

Тренд опасный: почему мошенники вербуют стариков?

История с 80-летним «агентом» — не случайность, а новый тренд телефонных преступников. Эксперты по безопасности отмечают: аферисты всё чаще используют пожилых людей в качестве курьеров.

Интеллигентная старушка у дверей не вызывает никаких опасений. Также ей легко внушить что угодно.

Пожилые люди воспитаны в уважении к власти. Если им по телефону грозным голосом говорят, что они «помогают следствию», они безоговорочно верят и исполняют приказы.

Простой совет: Проведите беседу со своими пожилыми родственниками. Объясните им, что настоящие сотрудники полиции, ФСБ или банков никогда не просят снимать деньги, переводить их на «безопасные счета» или передавать кому-то из рук в руки.

Ранее «Городовой» рассказывал, что мошенники обещают пожилым удвоить пенсионные накопления.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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