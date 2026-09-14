С сентября Сбербанк прекратит обслуживание некоторых карт — что делать россиянам

Кому стоит проверить свою карту

С первого сентября 2026 года Сбербанк прекращает обслуживание части ранее выпущенных карт. В первую очередь это касается валютных и мультивалютных продуктов в долларах и евро, а также карт, которыми клиенты давно не пользовались. Обычные рублевые карты и карты «Мир» продолжают работать в штатном режиме.

Как проверить свою карту

Проще всего открыть приложение «Сбербанк Онлайн» и посмотреть список действующих карт и счетов. Если конкретный продукт попадает под изменения, банк пришлет уведомление — стоит внимательно его изучить.

Проверить статус особенно важно тем, у кого сохранились старые валютные карты: так вы заранее поймете, нужно ли что-то предпринимать.

Что будет с деньгами

Прекращение обслуживания карты не означает потери средств — деньги хранятся на счете, к которому она привязана. Карта лишь инструмент доступа, поэтому остаток продолжает числиться на счете.

Средства можно перевести на другой счет, конвертировать в рубли или использовать иным способом, предусмотренным условиями банка.

Что стоит сделать заранее

Проверьте, нет ли на старой карте остатка и подключенных автоплатежей — подписки могут перестать списываться.

Если карта активна, уточните у банка, какой продукт предложат взамен.

Внимательно прочитайте уведомление от банка — там указаны сроки и доступные варианты.

Если ничего не делать, карта просто перестанет работать, а деньги останутся на счете. Но регулярные платежи и подписки, привязанные к реквизитам старой карты, придется перенастроить. Чем раньше вы разберетесь, тем меньше шанс на неприятные сюрпризы.

Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой

Анастасия обнаружила старую долларовую карту Сбербанка, которой не пользовалась два года. Она перевела остаток на рублевый счет через приложение за пять минут. Теперь Анастасия советует всем проверять свои карты заранее, чтобы не разбираться с этим в последний момент.

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