Зимой 2026-2027 года произойдёт то, чего не было больше 250 лет: синоптики предупреждают – готовиться нужно уже сейчас

Какие сюрпризы можно ждать от будущей зимы?

Предстоит ли нам в этом году столкнуться с зимой, которая кардинально изменит устоявшиеся климатические нормы? Отвечаем на этот вопрос. Подобный сценарий обусловлен влиянием Эль-Ниньо — беспрецедентным потеплением вод в экваториальной части Тихого океана. Это явление нарушает привычные атмосферные процессы, вызывая аномалии, не зафиксированные метеорологами на протяжении длительного времени. Последний раз сопоставимый комплекс факторов наблюдался в 1772 году.

К чему нужно приготовиться

Суточные температурные колебания могут достигать 20–25 градусов: резкие морозы будут сменяться оттепелями и последующим возвращением к низким температурам. Подобная нестабильность окажет негативное влияние как на самочувствие граждан, так и на состояние инфраструктуры. Ожидаются волнообразные интенсивные снегопады, при которых в ряде регионов за несколько дней может выпасть от 30 до 50 сантиметров осадков, однако формирования устойчивого снежного покрова не прогнозируется вследствие чередования периодов осадков и потеплений.

При резком понижении температуры после оттепели возникает риск образования гололедицы и обледенения проводов, что создает угрозу для безопасности пешеходов и стабильности работы электросетей. Фронтальные туманы, сопровождающие смену температурных режимов, могут спровоцировать сбои в функционировании наземного и авиационного транспорта.

Атмосферная нестабильность также повышает вероятность возникновения интенсивных снежных бурь, значительно ограничивающих видимость.

Чего ждать регионам?

Важно учитывать неравномерное распределение погодных явлений: если в арктической зоне и на севере Сибири прогнозируются суровые морозы, то на большей части европейской территории ожидаются аномально высокие температуры в сочетании с обильными осадками.

Как подготовиться к аномальной зиме?

Ввиду высокой динамики погодных условий рекомендуем не полагаться на устаревшие данные, а руководствоваться актуальными оперативными прогнозами.

Рекомендуется контролировать состояние дорожного полотна и учитывать риск обледенения; водителям необходимо укомплектовать транспорт средствами противоскольжения, лопатой и теплыми вещами. Также следует подготовить автономные источники освещения и запас питьевой воды на случай локальных сбоев электроснабжения вследствие обледенения сетей. Поскольку температурные колебания могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых лиц, необходимо заблаговременно уделить внимание вопросам поддержания здоровья. Важно сохранять спокойствие: подобные метеоусловия являются исключительными, а деятельность специалистов направлена на своевременное информирование и минимизацию возможных рисков.

Мнение автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова является теплолюбивым существом и резко реагирует на минусовые температуры. Поэтому она уже сейчас начала готовиться к погодным аномалиям.

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