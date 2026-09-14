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Петербург в списке самых выгодных направлений: Новый год можно встретить недорого

Опубликовано: 14 сентября 2026 12:08
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербург в списке самых выгодных направлений: Новый год можно встретить недорого
фото Global Look Press
Сколько примерно придется потратить и как спланировать поездку

Многие стремятся встретить Новый год в новом месте, стараясь при этом не тратить лишнего. Сервис OneTwoTrip включил Петербург в список самых доступных направлений для новогодних поездок. Вместе с ним в топе оказались Псков, Тамбов и Калуга.

Кто возглавил рейтинг

Лидером по дешевизне стал Псков: билет туда стоит в среднем 7900 рублей, а ночь в отеле — 7890 рублей. На втором месте Тамбов: перелёт — 8000 рублей, проживание — 12 300 рублей. Тройку замыкает Калуга: билет — 10 500 рублей, номер — 8400 рублей за сутки.

Петербург и Москва: цифры для сравнения

В Петербург билет обойдётся примерно в 13 600 рублей, сутки в гостинице — около 10 300 рублей. Поездка в Москву выйдет чуть дороже: перелёт — 12 400 рублей, ночь в отеле — примерно 13 300 рублей. Получается, Северная столица выглядит привлекательнее по стоимости проживания.

Как сэкономить на новогоднем путешествии

Чтобы не выйти за рамки бюджета, пригодятся простые приёмы:

  • бронировать билеты и отель заранее — цены ближе к праздникам заметно растут;
  • смотреть варианты не в центре, а в прилегающих районах — часто там тише, а жильё дешевле;
  • комбинировать даты: если сдвинуть поездку на 2–3 дня от 31 декабря, можно серьёзно сэкономить.

Новый год в другом городе — не обязательно дорого: главное — планировать заранее и держать в голове реальные цифры.

Ранее «Городовой» рассказывал, где туристы оставляют вдвое больше денег, чем в Москве.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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