Петербург в списке самых выгодных направлений: Новый год можно встретить недорого

Многие стремятся встретить Новый год в новом месте, стараясь при этом не тратить лишнего. Сервис OneTwoTrip включил Петербург в список самых доступных направлений для новогодних поездок. Вместе с ним в топе оказались Псков, Тамбов и Калуга.
Кто возглавил рейтинг
Лидером по дешевизне стал Псков: билет туда стоит в среднем 7900 рублей, а ночь в отеле — 7890 рублей. На втором месте Тамбов: перелёт — 8000 рублей, проживание — 12 300 рублей. Тройку замыкает Калуга: билет — 10 500 рублей, номер — 8400 рублей за сутки.
Петербург и Москва: цифры для сравнения
В Петербург билет обойдётся примерно в 13 600 рублей, сутки в гостинице — около 10 300 рублей. Поездка в Москву выйдет чуть дороже: перелёт — 12 400 рублей, ночь в отеле — примерно 13 300 рублей. Получается, Северная столица выглядит привлекательнее по стоимости проживания.
Как сэкономить на новогоднем путешествии
Чтобы не выйти за рамки бюджета, пригодятся простые приёмы:
- бронировать билеты и отель заранее — цены ближе к праздникам заметно растут;
- смотреть варианты не в центре, а в прилегающих районах — часто там тише, а жильё дешевле;
- комбинировать даты: если сдвинуть поездку на 2–3 дня от 31 декабря, можно серьёзно сэкономить.
Новый год в другом городе — не обязательно дорого: главное — планировать заранее и держать в голове реальные цифры.
Ранее «Городовой» рассказывал, где туристы оставляют вдвое больше денег, чем в Москве.