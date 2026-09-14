Заливной пирог по старому рецепту: выпечка на скорую руку — меняя начинки можно готовить хоть каждый день

Когда времени на кухне в обрез, а накормить семью хочется чем-то домашним, выручает заливной пирог. Тесто готовится за три минуты — достаточно смешать всё в одной миске, а начинку можно собрать из того, что есть в холодильнике. Рецепту уже много лет, и пироги на нём всегда получаются удачными, делится кулинарный блогер Наталья Красилова.
Ингредиенты
Для теста:
- сметана — 250 г;
- майонез — 250 г;
- яйца — 3 шт. (плюс белок одного яйца, если оставляете для смазки);
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 10 г;
- мука — около 200 г.
Для начинки:
- консервы (сайра) — 1 банка;
- картофель сырой — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень — по желанию.
Для смазки (по желанию):
- желток + 1 ст. л. молока;
- кунжут.
Тесто
В миску отправляют сметану и майонез, добавляют яйца и щепотку соли. Всё перемешивают, всыпают муку и разрыхлитель, снова размешивают — тесто готово.
Начинка
Из банки сайры сливают жидкость, рыбу разминают вилкой. Лук натирают на мелкой тёрке или мелко нарезают. Три сырых картофелины натирают на мелкой тёрке, хорошо отжимают жидкость, солят и перчат. По желанию добавляют зелень.
Как собирать
Форму диаметром 26 сантиметров смазывают сливочным маслом и посыпают манкой. Выливают половину теста, выкладывают слой картофеля, затем рыбу с луком. Заливают оставшимся тестом. Сверху можно смазать желтком с ложкой молока и посыпать кунжутом.
Выпечка
Пирог отправляют в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 50 минут. Если верх зарумянился, а середина сырая, температуру уменьшают и накрывают пирог пергаментом или фольгой. Время зависит от формы, количества теста и начинки.
Личный опыт корреспондента
Корреспондент «Городового» Евгения Сухова готовит этот пирог, когда гости уже на пороге, а времени совсем нет. Тесто замешивается буквально за минуты, а начинка из сайры и картофеля всегда есть под рукой. Однажды она попробовала добавить зелень и кунжут — вышло ещё ароматнее. Теперь это её дежурный рецепт на все случаи. Евгения рекомендует его всем, кто хочет быстро накормить семью чем-то домашним без долгой возни.
Вывод
Заливной пирог с сайрой и картофелем — простой способ приготовить сытный домашний ужин без долгой возни с тестом. Минимум ингредиентов, быстрая сборка и предсказуемый результат.
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