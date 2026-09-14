Заливной пирог по старому рецепту: выпечка на скорую руку — меняя начинки можно готовить хоть каждый день

Заливной пирог с сайрой и картофелем готовится за минуты — тесто замешивается в одной миске, а начинка собирается из простых продуктов.

Когда времени на кухне в обрез, а накормить семью хочется чем-то домашним, выручает заливной пирог. Тесто готовится за три минуты — достаточно смешать всё в одной миске, а начинку можно собрать из того, что есть в холодильнике. Рецепту уже много лет, и пироги на нём всегда получаются удачными, делится кулинарный блогер Наталья Красилова.

Ингредиенты

Для теста:

сметана — 250 г;

майонез — 250 г;

яйца — 3 шт. (плюс белок одного яйца, если оставляете для смазки);

соль — щепотка;

разрыхлитель — 10 г;

мука — около 200 г.

Для начинки:

консервы (сайра) — 1 банка;

картофель сырой — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

зелень — по желанию.

Для смазки (по желанию):

желток + 1 ст. л. молока;

кунжут.

Тесто

В миску отправляют сметану и майонез, добавляют яйца и щепотку соли. Всё перемешивают, всыпают муку и разрыхлитель, снова размешивают — тесто готово.

Начинка

Из банки сайры сливают жидкость, рыбу разминают вилкой. Лук натирают на мелкой тёрке или мелко нарезают. Три сырых картофелины натирают на мелкой тёрке, хорошо отжимают жидкость, солят и перчат. По желанию добавляют зелень.

Как собирать

Форму диаметром 26 сантиметров смазывают сливочным маслом и посыпают манкой. Выливают половину теста, выкладывают слой картофеля, затем рыбу с луком. Заливают оставшимся тестом. Сверху можно смазать желтком с ложкой молока и посыпать кунжутом.

Выпечка

Пирог отправляют в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 50 минут. Если верх зарумянился, а середина сырая, температуру уменьшают и накрывают пирог пергаментом или фольгой. Время зависит от формы, количества теста и начинки.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова готовит этот пирог, когда гости уже на пороге, а времени совсем нет. Тесто замешивается буквально за минуты, а начинка из сайры и картофеля всегда есть под рукой. Однажды она попробовала добавить зелень и кунжут — вышло ещё ароматнее. Теперь это её дежурный рецепт на все случаи. Евгения рекомендует его всем, кто хочет быстро накормить семью чем-то домашним без долгой возни.

Вывод

Заливной пирог с сайрой и картофелем — простой способ приготовить сытный домашний ужин без долгой возни с тестом. Минимум ингредиентов, быстрая сборка и предсказуемый результат.

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