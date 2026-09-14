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«Наберитесь терпения»: Дрозденко прокомментировал дефицит бензина в Ленобласти

Опубликовано: 14 сентября 2026 11:53
 Проверено редакцией
Городовой ру
«Наберитесь терпения»: Дрозденко прокомментировал дефицит бензина в Ленобласти
фото Global Look Press
Что происходит с топливом в Ленобласти

В Ленобласти на фоне перебоев с бензином обсуждают жёсткие, но временные меры. Глава региона Александр Дрозденко не скрывает: в ближайшие недели на АЗС могут ввести заправку по чётным и нечётным госномерам.

При этом власти обещают стабилизировать ситуацию к началу октября — и просят жителей отнестись к ограничениям с пониманием.

В чём суть ограничений

Схема с разделением по номерам — способ снизить пиковую нагрузку на заправки. Цель простая: обеспечить каждого хотя бы лимитированным объёмом топлива — примерно 20–30 литров в день.

Крупные нефтяные компании уже реагируют: некоторые увеличили поставки в Ленобласть вдвое, чтобы закрыть нехватку из‑за ремонта заводов.

Когда ждать улучшений

По расчётам губернатора, к октябрю должны прийти новые партии топлива, логистические цепочки выровняются, а перерабатывающие мощности вернутся в строй.

Вице‑губернатор Егор Мищеряков ранее пояснял, что перебои связаны с логистическими сбоями на фоне атак на нефтеперерабатывающие объекты.

Власти делают ставку на дисциплину и терпение: временные меры должны помочь равномерно распределить топливо до полного восстановления поставок.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему на российских АЗС появился бензин «К4».

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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