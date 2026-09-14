Китайские туристы все чаще выбирают Петербург: город — среди лидеров

Северная столица прочно держится в списке самых желанных направлений для путешественников из КНР. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подтвердила: Петербург остаётся фаворитом наравне с Москвой и другими знаковыми локациями.
Что говорят эксперты
По данным АТОР, гости из Поднебесной традиционно выбирают Петербург как одну из главных точек маршрута по России — рядом в топе Москва, Мурманск, Приморье, а ещё набирают популярность Байкал и приграничные регионы.
Сопредседатель российско‑китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов отметил: за первое полугодие 2026 года въездной турпоток из Китая вырос на 20%.
Почему поездок становится больше
Главный драйвер роста — 30‑дневный безвизовый режим между странами. Его ввели осенью прошлого года на год, а затем официально продлили до конца 2027‑го. Именно эта мера заметно упростила планирование поездок и подстегнула динамику турпотока.
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