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Ленобласть оказалась среди регионов с самым высоким уровнем безработицы

Опубликовано: 14 сентября 2026 13:25
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ленобласть оказалась среди регионов с самым высоким уровнем безработицы
фото Global Look Press
Что говорят цифры и какие выводы из них можно сделать тем, кто ищет работу

Уровень безработицы — важный маркер состояния рынка труда, и свежие данные РИА Новости дают любопытную картину по Северо‑Западу. Ленинградская область оказалась в нижней половине общероссийского рейтинга, Петербург — значительно выше.

Где какие показатели

По итогам II квартала 2026 года Ленобласть заняла 70‑е место из 85 регионов с уровнем безработицы 2,2% — показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем поиск подходящей вакансии в регионе занимает 5,5 месяцев. Петербург выглядит увереннее: 22‑е место и 1,5% безработицы, среднее время трудоустройства — 5,2 месяца.

Лидером стала Нижегородская область (0,9%), а дольше всего работу ищут в Еврейской автономной области — 10,7 месяцев.

Настроение на рынке труда

Даже при невысокой официальной безработице у соискателей растёт напряжение: по июньским данным, 46% петербуржцев отмечают рост профессиональной тревоги, а 69% сталкиваются с трудностями, замедляющими работу.

Индекс настроений на рынке труда постепенно снижается — это сигнал, что формальные цифры не всегда отражают реальный комфорт людей.

Ранее «Городовой» рассказывал, на что уходят деньги петербуржцев в 2026 году.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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