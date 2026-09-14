Ленобласть оказалась среди регионов с самым высоким уровнем безработицы

Уровень безработицы — важный маркер состояния рынка труда, и свежие данные РИА Новости дают любопытную картину по Северо‑Западу. Ленинградская область оказалась в нижней половине общероссийского рейтинга, Петербург — значительно выше.
Где какие показатели
По итогам II квартала 2026 года Ленобласть заняла 70‑е место из 85 регионов с уровнем безработицы 2,2% — показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В среднем поиск подходящей вакансии в регионе занимает 5,5 месяцев. Петербург выглядит увереннее: 22‑е место и 1,5% безработицы, среднее время трудоустройства — 5,2 месяца.
Лидером стала Нижегородская область (0,9%), а дольше всего работу ищут в Еврейской автономной области — 10,7 месяцев.
Настроение на рынке труда
Даже при невысокой официальной безработице у соискателей растёт напряжение: по июньским данным, 46% петербуржцев отмечают рост профессиональной тревоги, а 69% сталкиваются с трудностями, замедляющими работу.
Индекс настроений на рынке труда постепенно снижается — это сигнал, что формальные цифры не всегда отражают реальный комфорт людей.
Ранее «Городовой» рассказывал, на что уходят деньги петербуржцев в 2026 году.