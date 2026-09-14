Пачка творога и любое варенье — и без дрожжей: румяные булочки готовятся меньше чем за полчаса

Хочется домашней выпечки, но нет времени возиться с дрожжами? Творожные булочки выручат: они выходят пышными и румяными, а готовятся быстро. Начинку можно подбирать по настроению — от джема до шоколадной пасты.
В чём фишка рецепта
В отличие от дрожжевого теста, тут не нужно ждать опары и подходов. Всё максимально просто: замесили — сформировали — поставили в духовку. Через 25 минут уже можно звать всех к столу. Отличный вариант, когда хочется уюта, а времени в обрез.
Что понадобится
- творог 5 % — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 60 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- мука — 180 г (плюс немного для формовки);
- разрыхлитель — 10 г;
- густое варенье или джем — 150–170 г;
- крахмал — по необходимости;
- желток и молоко (1:1) — для смазывания;
- сахарная пудра — по желанию.
Как приготовить без лишних хлопот
Не забивайте тесто мукой: мягкость — залог воздушности. Если липнет, смажьте руки маслом. Если начинка жидковата, добавьте немного крахмала — так она не вытечет.
Сформируйте «мешочки» с начинкой и выложите швом вниз — это сохранит сочность. Смажьте смесью желтка и молока и выпекайте при 190 °C примерно 25 минут.
Можно поэкспериментировать: добавить в тесто цедру, посыпать булочки корицей, взять вместо варенья шоколадную пасту. Хранить лучше в закрытой ёмкости, а на следующий день слегка разогреть — булочки снова станут мягкими.
Вывод
Творожные булочки без дрожжей — это удобно, быстро и вкусно. Рецепт выручает, когда хочется домашней выпечки без долгой возни. Важный нюанс — не пересушивать тесто мукой и следить за консистенцией начинки.
Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой
Анастасия приготовила эти булочки в выходной, пока дети играли в соседней комнате. Тесто получилось нежным, а дети с радостью помогали лепить шарики. Теперь этот рецепт — один из любимых в их семье.
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