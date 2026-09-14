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Пачка творога и любое варенье — и без дрожжей: румяные булочки готовятся меньше чем за полчаса

Опубликовано: 14 сентября 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Пачка творога и любое варенье — и без дрожжей: румяные булочки готовятся меньше чем за полчаса
фото Global Look Press
Как приготовить творожные булочки без дрожжей

Хочется домашней выпечки, но нет времени возиться с дрожжами? Творожные булочки выручат: они выходят пышными и румяными, а готовятся быстро. Начинку можно подбирать по настроению — от джема до шоколадной пасты.

В чём фишка рецепта

В отличие от дрожжевого теста, тут не нужно ждать опары и подходов. Всё максимально просто: замесили — сформировали — поставили в духовку. Через 25 минут уже можно звать всех к столу. Отличный вариант, когда хочется уюта, а времени в обрез.

Что понадобится

  • творог 5 % — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 60 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • мука — 180 г (плюс немного для формовки);
  • разрыхлитель — 10 г;
  • густое варенье или джем — 150–170 г;
  • крахмал — по необходимости;
  • желток и молоко (1:1) — для смазывания;
  • сахарная пудра — по желанию.

Как приготовить без лишних хлопот

Не забивайте тесто мукой: мягкость — залог воздушности. Если липнет, смажьте руки маслом. Если начинка жидковата, добавьте немного крахмала — так она не вытечет.

Сформируйте «мешочки» с начинкой и выложите швом вниз — это сохранит сочность. Смажьте смесью желтка и молока и выпекайте при 190 °C примерно 25 минут.

Можно поэкспериментировать: добавить в тесто цедру, посыпать булочки корицей, взять вместо варенья шоколадную пасту. Хранить лучше в закрытой ёмкости, а на следующий день слегка разогреть — булочки снова станут мягкими.

Вывод

Творожные булочки без дрожжей — это удобно, быстро и вкусно. Рецепт выручает, когда хочется домашней выпечки без долгой возни. Важный нюанс — не пересушивать тесто мукой и следить за консистенцией начинки.

Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой

Анастасия приготовила эти булочки в выходной, пока дети играли в соседней комнате. Тесто получилось нежным, а дети с радостью помогали лепить шарики. Теперь этот рецепт — один из любимых в их семье.

Ранее «Городовой» рассказывал о рецепте самых вкусных гренок.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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