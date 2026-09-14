Городовой / Полезное / Простой математический пример: взрывает мозг и ломает калькуляторы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Хвататься за плоскорез или договариваться: что делать, если соседский участок зарос и сорняки переходят к вам Новости Петербурга
Беру обычную спичку — и из окон больше не дует даже при сильном ветре: 2 минуты, и подоконник тёплый Полезное
Квитанции "потяжелеют" с 1 октября: где ЖКХ подорожает сильнее всего Новости Петербурга
Порционное горячее блюдо в лодочках «А-ля жульен»: украсит собой любой праздник — просто, красиво и сытно Полезное
Забыли вещи в метро или на вокзале в Петербурге: что делать Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Простой математический пример: взрывает мозг и ломает калькуляторы

Опубликовано: 14 сентября 2026 15:13
 Проверено редакцией
Простой математический пример: взрывает мозг и ломает калькуляторы
Простой математический пример: взрывает мозг и ломает калькуляторы
Городовой ру
Пример 8÷2(2+2) разделил интернет на два лагеря: у одних ответ 16, у других — 1, и оба варианта формально верны. Рассказываем, почему так вышло и при чём здесь забытые скобки.

Простенький математический пример развёл пользователей по разным сторонам баррикад. У одних ответ 16, у других — 1, и что самое странное: оба варианта можно назвать верными. Как такое вообще возможно рассказывает "Детское радио".

В чём сыр-бор

Выражение выглядит невинно: 8 ÷ 2(2 + 2). Но именно из-за него в соцсетях начались настоящие баталии. Одни ехидно советовали оппонентам подтянуть школьную программу, другие отвечали тем же. Спор не утихал, а к дискуссии подключились даже те, кто давно не держал в руках учебник математики.

Загадка не только для людей

Самое любопытное — даже калькуляторы не дают однозначного ответа. Одни устройства высвечивают 16, другие — 1. То есть проблема не в уровне подготовки пользователей и не в ошибке техники. Всё дело в самой записи примера: авторы забыли расставить скобки. Из-за этой неточности и возникают два разных, но формально верных результата.

Почему ответы расходятся

Когда пример записан двусмысленно, последовательность вычислений можно трактовать по-разному. Кто-то сначала выполняет умножение, а потом деление, кто-то — наоборот. В зависимости от выбранного порядка и получается либо 16, либо 1. Объяснение, впрочем, никого не примирило: пользователи продолжали доказывать свою правоту, подкрепляя аргументы научными степенями.

Почему это полезно знать

Такие примеры — наглядный урок о том, как важна точность формулировок. Одна пропущенная скобка меняет результат, а вместе с ним — и весь спор. Это касается не только математики: в жизни двусмысленные формулировки тоже приводят к разногласиям, которых можно избежать, если заранее договориться о правилах.

Вывод

Оба ответа — 16 и 1 — формально верны, а причина путаницы в некорректной записи примера. История напоминает: точность формулировки важнее громких аргументов, а порядок действий стоит оговаривать заранее.

А у вас како получился ответ? Предлагаем ещё одну непростую задачку.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью