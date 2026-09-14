Вместо кухни на заказ за сотни тысяч беру плёнку с Ozon за 2000 рублей — древние фасады превращаются в скандинавский люкс

Как обновить кухню за 2000 рублей - достаточно использовать пленку с Ozon

Кухня может выглядеть уставшей из-за фасадов, старого рисунка, потертого глянца, выцветшего оттенка. При этом сами шкафы чаще всего остаются целыми и надежными. В такой ситуации не нужно заказывать кухонный гарнитур за несколько сотен тысяч рублей. Любую хозяйку выручит рулон самоклеящейся пленки. Всего за несколько часов потертые дверцы превратятся в фасады в скандинавском стиле.

На маркетплейсе средняя стоимость пятиметрового рулона пленки шириной 60 см составляет всего 800 рублей. Если кухня небольшая, то получится уложиться в 2000 рублей.

Как сделать скандинавский стиль

Отличным вариантом станут однотонные белые, светло-серые или молочные оттенки. Также допускается сделать верхние шкафы светлыми, а для нижних подобрать более темный оттенок. Стоит рассмотреть светлый дуб, приглушенный зеленый и серо-бежевый цвет.

Советуем воспользоваться именно матовой пленкой. Такой вариант смотрится дорого и выглядит более спокойно, сообщает usolie.info.

Что нужно сделать до поклейки

Этот этап считается самым важным. Изначально нужно открутить ручки, снять дверцы. На поверхности не должно быть пыли, жира, поэтому дверцы следует тщательно отмыть. Если есть сколы, то их придется заделать. Матовая пленка подчеркивает любые неровности.

Выкраивать пленку необходимо с запасом. Снимать подложку следует постепенно, начиная лишь с одного края. Разглаживать поверхность допускается только от центра к краям.

В каких случаях переделка не поможет

Если фасады разбухли от воды и сильно повредились, то пленка лишь подчеркнет все проблемные места и будет плохо держаться на влажной поверхности. Также покрытие нельзя клеить на отслаивающуюся облицовку. Ее необходимо сначала снять, только после чего приступать к работе.

Вывод

Самоклеящаяся пленка идеально подойдет для ДСП или МДФ. Вместе с пленкой вы можете также заменить ручки, из-за чего кухонный гарнитур совсем приобретет другой вид. Не стоит игнорировать подготовительные работы, иначе результат вас не обрадует.

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