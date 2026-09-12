Заедаем дорогие услуги огурцами по скидке: на что уходят деньги петербуржцев в 2026 году

В Петростате рассказали, как выросли цены в Петербурге и Ленобласти.

Жизнь в Петербурге и соседней Ленинградской области продолжает дорожать. С начала года и до конца лета 2026-го чеки в магазинах и квитанции за услуги выросли в среднем на 5,2%, сообщает Петростат.

На первый взгляд цифра не кажется огромной, но если присмотреться к отдельным тратам, разница становится ощутимой.

Услуги бьют по карману сильнее всего

Лидером по росту цен стал сектор услуг с индексом 109,56. Продукты питания подорожали на 3,47% (индекс 103,47), а непродовольственные товары — на 2,98% (индекс 102,98).

В Ленинградской области итоговый рост цен составил те же 5,2%, однако динамика по категориям отличалась: услуги подорожали до 109,77, непродовольственная продукция — до 105,27, а продовольствие — до 102,20.

Главный драйвер инфляции сейчас — это не продукты и не одежда, а сфера услуг. Парикмахерские, ремонт, проезд, коммуналка и медицина подорожали ощутимее всего.

В Петербурге цены на услуги подскочили почти на 9,6% .

. В Ленинградской области еще больше — на 9,8%.

В то же время снижение цен на огурцы, капусту и картофель — привычное сезонное явление. На рынки поступает свежий урожай с местных полей и дач, поэтому ценники падают.

Почему так происходит?

Эксперты объясняют: в сфере услуг заложена большая доля ручного труда. Бизнес вынужден поднимать зарплаты сотрудникам, чтобы не потерять кадры, плюс растет аренда и стоимость оборудования.

В итоге все эти расходы мастера и компании перекладывают на плечи клиентов.

Это уже тенденция

Схожая картина наблюдалась и в прошлом году. Осенью 2025-го инфляция с начала года составляла около 3,9%, но услуги уже тогда рванули вперед почти на 10%.

Тенденция очевидна: еда может немнмого дешеветь из-за сезона, цены на бытовую технику зависят от курса валют, а вот сервис и коммунальные платежи стабильно и уверенно ползут вверх.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербуржцы из-за роста цен на такси и бензин пересели на самокаты.