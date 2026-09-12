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Западный ветер, дожди и всего +14°: синоптики предупредили, какая погода ждет Петербург в выходные

Опубликовано: 12 сентября 2026 11:53
 Проверено редакцией
Западный ветер, дожди и всего +14°: синоптики предупредили, какая погода ждет Петербург в выходные
Западный ветер, дожди и всего +14°: синоптики предупредили, какая погода ждет Петербург в выходные
фото: Городовой.ру
Погода в Петербурге резко ушла ниже нормы.

В Санкт-Петербурге установилась осенняя погода. Температура воздуха держится ниже привычной нормы, а солнце почти не греет.

Что ждет нас сегодня?

На улице будет облачно, но с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Именно из-за туч и сырости воздух просто не успеет нормально прогреться.

В самого Петербурге термометры покажут всего +14…+16°. В Ленинградской области будет от +12° до +17°. Ветер дует с запада, он умеренный — от 3 до 8 м/с, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Давление чуть выше нормы

Атмосферное давление сегодня стабильное — 762 миллиметра ртутного столба. Это немного выше обычной нормы. Резких скачков не ожидается, так что метеозависимые люди могут быть спокойны.

Прогноз на воскресенье

В конце недели потепления ждать не стоит. В воскресенье в городе снова пройдут кратковременные дожди.

Ночь выдастся холодной: термометры опустятся до +9…+11°. Днем воздух прогреется ровно до тех же значений, что и сегодня — +14…+16°.

Почему так холодно и к чему готовиться?

В регион пришел прохладный воздух с севера. Город оказался под влиянием края антициклона. Он принес с собой тучи и сырость, которые не пропускают тепло.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург ждет дождливая пятница и теплые выходные.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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