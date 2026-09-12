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Вкуснятина из яблок: простой рецепт — пирог тает во рту, а готовится без замеса

Опубликовано: 12 сентября 2026 12:31
 Проверено редакцией
Вкуснятина из яблок: простой рецепт — пирог тает во рту, а готовится без замеса
Вкуснятина из яблок: простой рецепт — пирог тает во рту, а готовится без замеса
Городовой ру
Варшавский яблочный пирог готовится из простых ингредиентов и получается невероятно нежным и сочным. 

Названий у этого десерта много — насыпной, «три стакана», Варшавский. Но важнее не имя, а то, что получается в итоге: нежное, сочное угощение, на которое почти не тратишь силы. Стоит попробовать хотя бы раз — результат приятно удивит и вас, и близких, пишет автор блога "Вкусные идеи от Натали".

Что понадобится

Для формы диаметром 22 см:

  • 1 кг яблок — лучше кисло-сладких и сочных, например Семеренко;
  • 130 г муки;
  • 160 г манки;
  • 190 г сахара;
  • по 10 г ванильного сахара и разрыхлителя;
  • 100 г замороженного сливочного масла;
  • щепотка соли.

Как собрать пирог

  1. Сначала соедините муку, оба вида сахара, манку, разрыхлитель и соль.
  2. Полученную сухую массу разделите на четыре равные порции.
  3. Яблоки освободите от сердцевины и натрите на крупной тёрке — потемнение не страшно, оно придаст лёгкий карамельный оттенок.
  4. Натёртые яблоки разделите на три части.
  5. Форму выстелите пергаментом и закрепите его по бокам.
  6. На дно высыпьте первую порцию сухой смеси и разровняйте.
  7. Сверху — слой яблок. Затем снова сухая смесь. Так чередуйте, пока продукты не закончатся.
  8. Последним слоем натрите на крупной тёрке замороженное масло и слегка присыпьте сахаром — корочка получится румянее и вкуснее.
  9. Выпекайте при 180 градусах около 50 минут до золотистого цвета.
  10. Готовый десерт оставьте в форме на 40 минут и лишь затем вынимайте, чтобы не разломать его. За это время слои дойдут до готовности.

Как подавать

Пирог вкусен и тёплым, и холодным. Он одинаково хорош к чаю, кофе или просто как самостоятельный десерт. Хранится несколько дней и не теряет сочности.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова нашла этот рецепт несколько лет назад и с тех пор готовит его каждый сезон. Главное, по её словам, — не торопиться доставать пирог из формы: однажды она попробовала вынуть его горячим, и он развалился. Теперь терпеливо ждёт 40 минут — и результат всегда радует: сочные слои, ароматная корочка и никаких хлопот.

Вывод

Варшавский яблочный пирог — простой рецепт с впечатляющим результатом. Минимум усилий, доступные ингредиенты и нежный сочный вкус.

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Автор:
Евгения Сухова
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