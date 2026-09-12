Огонь на 60 минут, мощи из Кремля и 12 детей святого князя: важные детали празднования 12 сентября в Петербурге

12 сентября город отметит сразу два важных события — День перенесения мощей святого князя Александра Невского и годовщину Ништадтского мира.

Крестный ход и парад на Невском

Главным событием дня стал большой общегородской крестный ход. Тысячи людей прошли по Невскому проспекту до площади Александра Невского.

В полдень у памятника князю начался праздничный молебен. После этого чествуют ветеранов Великой Отечественной войны.

Огни Ростральных колонн — новая традиция

В этом году праздник отметили по-особому. На Стрелке Васильевского острова зажгли факелы Ростральных колонн. Они горели ровно час — с 12:00 до 13:00.

Раньше огонь зажигали всего девять раз в году, по самым большим праздникам — например, в День Победы или День города. С 2026 года список памятных дат расширили, и 12 сентября вошло в их число, рассказал губернатор города Александр Беглов.

Историческая справка: почему это важно?

Александр Невский считался защитником невских земель еще задолго до основания Петербурга. Именно он в 1240 году разбил шведов в Невской битве.

В 1724 году Петр Первый решил перенести мощи святого князя из Владимира в новую столицу. Дату выбрали не случайно. За три года до этого Россия победила Швецию в Северной войне и подписала Ништадтский мир.

Страна получила выход к Балтийскому морю и стала великой морской державой. Переносом мощей Петр I хотел показать: у нового города есть надежная небесная защита.

В Петербург привезут мощи Дмитрия Донского

В этом году верующих ждет особенное событие. В Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры привезут ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского. Интересный факт:

Мощи полководца нашли совсем недавно — в августе 2026 года во время реставрации в Архангельском соборе Московского Кремля. Патриарх Кирилл благословил передать их частицы для почитания в разные города.

О чем молятся святому князю?

Дмитрий Донской вошел в историю как победитель Куликовской битвы и собиратель русских земель. Но для верующих он еще и покровитель семьи. Вместе с женой Евдокией они воспитали 12 детей, и их брак считался примером любви и верности.

Князю молятся о защите Отечества и даровании мира, а также о крепком браке и помощи в воспитании детей.

Приложиться к святыне в Александро-Невской лавре можно будет 12 сентября с 13:30 до 20:00.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Ленинградском зоопарке пройдет бесплатный ЭКОмарафон.