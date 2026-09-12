Огонь на 60 минут, мощи из Кремля и 12 детей святого князя: важные детали празднования 12 сентября в Петербурге

Крестный ход и парад на Невском
Главным событием дня стал большой общегородской крестный ход. Тысячи людей прошли по Невскому проспекту до площади Александра Невского.
В полдень у памятника князю начался праздничный молебен. После этого чествуют ветеранов Великой Отечественной войны.
Огни Ростральных колонн — новая традиция
В этом году праздник отметили по-особому. На Стрелке Васильевского острова зажгли факелы Ростральных колонн. Они горели ровно час — с 12:00 до 13:00.
Раньше огонь зажигали всего девять раз в году, по самым большим праздникам — например, в День Победы или День города. С 2026 года список памятных дат расширили, и 12 сентября вошло в их число, рассказал губернатор города Александр Беглов.
Историческая справка: почему это важно?
Александр Невский считался защитником невских земель еще задолго до основания Петербурга. Именно он в 1240 году разбил шведов в Невской битве.
В 1724 году Петр Первый решил перенести мощи святого князя из Владимира в новую столицу. Дату выбрали не случайно. За три года до этого Россия победила Швецию в Северной войне и подписала Ништадтский мир.
Страна получила выход к Балтийскому морю и стала великой морской державой. Переносом мощей Петр I хотел показать: у нового города есть надежная небесная защита.
В Петербург привезут мощи Дмитрия Донского
В этом году верующих ждет особенное событие. В Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры привезут ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского. Интересный факт:
Мощи полководца нашли совсем недавно — в августе 2026 года во время реставрации в Архангельском соборе Московского Кремля. Патриарх Кирилл благословил передать их частицы для почитания в разные города.
О чем молятся святому князю?
Дмитрий Донской вошел в историю как победитель Куликовской битвы и собиратель русских земель. Но для верующих он еще и покровитель семьи. Вместе с женой Евдокией они воспитали 12 детей, и их брак считался примером любви и верности.
Князю молятся о защите Отечества и даровании мира, а также о крепком браке и помощи в воспитании детей.
Приложиться к святыне в Александро-Невской лавре можно будет 12 сентября с 13:30 до 20:00.
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