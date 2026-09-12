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Лилиям до 20 сентября — обязательно: на следующий год будут цвести как заведенные – совет агронома Давыдовой

Опубликовано: 12 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Лилиям до 20 сентября — обязательно: на следующий год будут цвести как заведенные – совет агронома Давыдовой
Лилиям до 20 сентября — обязательно: на следующий год будут цвести как заведенные – совет агронома Давыдовой
Городовой ру
Как ухаживать за лилиями в осенний период

Лилии традиционно считаются неприхотливой декоративной культурой, однако для обеспечения обильного цветения в следующем сезоне им необходим надлежащий осенний уход.

Агроном Ксения Давыдова объяснила ключевые моменты предзимней подготовки растений. Соблюдение простых рекомендаций позволит существенно улучшить вегетационные показатели цветов.

Для начала – подкормка

В первую очередь следует провести подкормку, используя борофоску, которая содержит сбалансированный комплекс необходимых микроэлементов. Оптимальная норма внесения составляет одну столовую ложку на квадратный метр.

Осенняя обрезка

После пожелтения стеблей их необходимо обрезать до высоты 10–15 сантиметров. Затем рекомендуется произвести присыпку мелким песком, который обеспечит разрыхление почвы при последующем смешивании с грунтом.

Зимнее укрытие

Для защиты от низких температур в зимний период лилии следует укрыть слоем мульчи, в качестве которой лучше использовать компост или листовой опад. Эта мера позволит растениям успешно перенести даже суровые погодные условия.

Ранее мы рассказали что будет, если не выкопать на зиму картофель.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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