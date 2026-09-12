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Холодильник больше не мою от запаха — внутри всегда свежо: помогла обычная губка с одним аптечным средством

Опубликовано: 12 сентября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Холодильник больше не мою от запаха — внутри всегда свежо: помогла обычная губка с одним аптечным средством
фото Global Look Press
Как убрать неприятный запах в холодильнике

Даже в идеально чистом холодильнике ароматы продуктов смешиваются в один тяжелый коктейль. Сыр, суп, открытый соус — всё это живет по соседству, и при каждом открывании дверцы в нос ударяет неприятный запах.

Но перемывать полки каждый день не придется — спасет обычная губка и пара таблеток из аптеки.

Как собрать поглотитель за пять минут

Нужна новая сухая губка без пропитки и ароматизаторов. Острым ножом в мягкой части делают несколько неглубоких надрезов-кармашков, куда вставляют 8-10 таблеток активированного угля.

Губку кладут на блюдце или пластиковую крышку и размещают на средней полке — там, где воздух циркулирует свободно. Прятать в овощной ящик бессмысленно, уголь просто не сработает без доступа воздуха.

Почему уголь реально помогает

Активированный уголь пористый и впитывает летучие вещества, которые и создают смесь запахов. Губка при этом сама ничем не пахнет и места почти не занимает. Менять уголь стоит раз в две-три недели или раньше, если запах вернулся.

Сначала устраните причину, потом ставьте губку

Уголь не спасет, если внутри лежит испорченная еда. Перед тем как размещать поглотитель, проверьте несколько вещей:

  • Осмотрите контейнеры, овощные ящики и сливное отверстие на глазах.
  • Вытрите пролитые жидкости и закройте еду крышками.
  • Выбросьте всё, что вызывает сомнение по свежести.

Вывод

Губка с активированным углем — простой и дешевый способ держать холодильник свежим без ежедневных уборок. Главное — сначала убрать источник запаха, а потом уже доверять углю поддержание результата.

Личный опыт автора Анастасии Чуваковой

Раньше я покупала дорогие поглотители для холодильника, но хватало их ненадолго. Попробовала губку с углем — и больше в магазин за этими штуками не хожу. Запахи исчезли, а на сборку уходит пять минут раз в пару недель.

Ранее «Городовой» рассказывал, как отмыть 20-литровые бутыли от налета.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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