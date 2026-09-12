Наносим на 15 минут — и ванна белее первого снега: ни ржавчины, ни налета — классный лайфхак

Как вернуть ванне блеск без жесткой химии

На ванне то и дело проступают жёлтые пятна и разводы — даже если мыть её регулярно. Магазинные составы не всегда выручают, а порой ещё и портят покрытие. Но есть бюджетные домашние варианты, которые реально работают.

Содово‑гелевая паста против налёта

Соедините 50 г соды и 50 мл геля для посуды до гладкой массы: если останутся крупинки, они могут поцарапать эмаль. Распределите пасту по стенкам, оставьте на четверть часа — за это время она размягчит грязь.

Затем аккуратно протрите мягкой губкой и смойте тёплой водой. Результат — чистая и гладкая поверхность.

Против ржавчины — уксусно‑солевой раствор

С рыжими пятнами паста не справится. Возьмите половину стакана 9 % уксуса, растворите в нём 20 г соли, нанесите на проблемные зоны на 15 минут. Потом слегка потрите щёткой и смойте.

Такой состав быстро убирает ржавчину и не требует дорогих средств.

Простые привычки для долгой чистоты

После каждого использования ополаскивайте ванну холодной водой — так налёт скапливается медленнее.

Всегда вытирайте поверхность насухо — влага ускоряет загрязнение.

Не используйте абразивы, особенно на акриле: царапины быстро забиваются грязью.

Вывод

Домашние составы эффективно убирают налёт и ржавчину, не портя покрытие. Если добавить пару простых привычек, ванна дольше останется чистой и блестящей.

Личный опыт автора Анастасии Чуваковой

Раньше я постоянно покупала бытовую химию, но запах раздражал, а налёт возвращался быстро. Попробовала содовую пасту — и удивилась, как легко уходит грязь. Теперь держу под рукой соду и гель, а ванну мою без лишней суеты.

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