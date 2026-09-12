2 518 рублей за ужин и заселение в один клик: почему туристы оставляли в Петербурге вдвое больше денег, чем в Москве

Петербург — лидер по тратам туристов.

Прошедшим летом Петербург снова доказал, что остается главным туристическим магнитом страны. Город на Неве обошел Москву по расходам на отели.

А с 1 сентября путешественников ждет приятный бонус — заселиться в гостиницу теперь можно буквально в пару кликов.

Отели: Петербург вне конкуренции

Больше всего денег на гостиницы туристы потратили именно в Северной столице. По данным банка «Русский стандарт», средний чек за проживание в Петербурге составил солидные 23 567 рублей, сообщает ТАСС.

Москва оказалась на втором месте, причем с большим отрывом: там средний чек составил 12 137 рублей. Эксперты объясняют такую разницу просто: в столицу часто приезжают на пару дней по делам, а в Питер едут в полноценный отпуск всей семьей.

В топ-5 самых популярных городов для бронирования отелей также вошли:

Нижний Новгород (средний чек — 12 107 руб.);

Казань (9 776 руб.);

Новороссийск (7 411 руб.).

Рестораны и турбазы: где оставляли больше всего денег

Петербург возглавил рейтинг и по среднему чеку в ресторанах. За один поход в заведение гости города отдавали около 2 518 рублей. В Москве тратили чуть меньше — 2 242 рубля.

А вот для отдыха на природе — на рыболовных и спортивных базах — туристы чаще выбирали другие регионы. По количеству чеков лидирует Москва, но самые дорогие турбазы оказались в Казани.

Там средний чек достиг 4 007 рублей (в Питере — 1 694 рубля, а в Москве — 1 688 рублей).

Заселение по QR-коду: паспорт больше не нужен?

С 1 сентября Петербург сделал важный шаг к удобству туристов. Теперь во всех отелях, где больше 50 номеров, появляется «цифровое заселение».

Как это работает:

Вы бронируете номер через сервис «Макс» или подключенные к нему агрегаторы. При въезде не нужно доставать паспорт и ждать, пока администратор вручную вьет ваши данные. Достаточно показать QR-код на экране смартфона — система сама подтвердит вашу личность (например, через подтвержденную учетную запись «Госуслуг»).

Это экономит время на стойке регистрации и исключает ошибки в документах. Петербург уже вошел в тройку регионов-лидеров по готовности к приему таких «цифровых» гостей.

Северная столица становится не только красивой, но и максимально технологичной для путешественников.

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