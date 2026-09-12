Не каждый взрослый вспомнит порядок действий: проверьте себя на примере (72 − 44) : (13 − 9) · 2² + 6² − 15

Перед вами обычный школьный пример — без дробей, неизвестных и сложных формул. Но именно такие задания чаще всего вызывают споры: взрослые получают разные ответы и не могут сойтись. Всё дело в порядке действий и одной типичной ловушке.
Условие
(72 − 44) : (13 − 9) · 2² + 6² − 15
Решение
Попробуйте посчитать сами:
Шаг 1: скобки 72 − 44 = 28, 13 − 9 = 4.
Выражение принимает вид: 28 : 4 · 2² + 6² − 15.
Шаг 2: степени 2² = 4, 6² = 36.
Получаем: 28 : 4 · 4 + 36 − 15.
Шаг 3: деление и умножение — слева направо
Здесь и прячется главная ошибка. Умножение не выполняется раньше деления — у этих действий одинаковый приоритет, поэтому считаем по порядку: 28 : 4 = 7, 7 · 4 = 28.
Остаётся: 28 + 36 − 15.
Шаг 4: сложение и вычитание 28 + 36 = 64, 64 − 15 = 49.
Ответ: 49.
Почему получают другой ответ
Частая ошибка — сначала перемножить 4 · 4, а потом делить 28 на результат. Но после степеней деление и умножение идут строго в той последовательности, в которой записаны. Именно на этом спотыкаются даже те, кто уверен в своих знаниях.
Вывод
Если получилось именно это число, значит, школьный порядок действий вы помните отлично. Такие примеры полезны: они тренируют внимательность и напоминают, что даже простые вычисления требуют дисциплины.
Понравился пример? Тогда решите ещё одну школьную задачку.