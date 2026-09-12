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Не каждый взрослый вспомнит порядок действий: проверьте себя на примере (72 − 44) : (13 − 9) · 2² + 6² − 15

Опубликовано: 12 сентября 2026 15:13
 Проверено редакцией
Не каждый взрослый вспомнит порядок действий: проверьте себя на примере (72 − 44) : (13 − 9) · 2² + 6² − 15
Не каждый взрослый вспомнит порядок действий: проверьте себя на примере (72 − 44) : (13 − 9) · 2² + 6² − 15
Городовой ру
Простой школьный пример без дробей и неизвестных заставляет взрослых спорить о правильном ответе. 

Перед вами обычный школьный пример — без дробей, неизвестных и сложных формул. Но именно такие задания чаще всего вызывают споры: взрослые получают разные ответы и не могут сойтись. Всё дело в порядке действий и одной типичной ловушке.

Условие

(72 − 44) : (13 − 9) · 2² + 6² − 15

Решение

Попробуйте посчитать сами:

Шаг 1: скобки 72 − 44 = 28, 13 − 9 = 4.

Выражение принимает вид: 28 : 4 · 2² + 6² − 15.

Шаг 2: степени 2² = 4, 6² = 36.

Получаем: 28 : 4 · 4 + 36 − 15.

Шаг 3: деление и умножение — слева направо

Здесь и прячется главная ошибка. Умножение не выполняется раньше деления — у этих действий одинаковый приоритет, поэтому считаем по порядку: 28 : 4 = 7, 7 · 4 = 28.

Остаётся: 28 + 36 − 15.

Шаг 4: сложение и вычитание 28 + 36 = 64, 64 − 15 = 49.

Ответ: 49.

Почему получают другой ответ

Частая ошибка — сначала перемножить 4 · 4, а потом делить 28 на результат. Но после степеней деление и умножение идут строго в той последовательности, в которой записаны. Именно на этом спотыкаются даже те, кто уверен в своих знаниях.

Вывод

Если получилось именно это число, значит, школьный порядок действий вы помните отлично. Такие примеры полезны: они тренируют внимательность и напоминают, что даже простые вычисления требуют дисциплины.

Понравился пример? Тогда решите ещё одну школьную задачку.

Автор:
Евгения Сухова
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