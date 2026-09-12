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Мобильные укрытия для роз своими руками: 5 минут на реализацию – и растения зимуют по-королевски

Опубликовано: 12 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Мобильные укрытия для роз своими руками: 5 минут на реализацию – и растения зимуют по-королевски
Мобильные укрытия для роз своими руками: 5 минут на реализацию – и растения зимуют по-королевски
Городовой ру
Простой способ укрыть розы на зиму

Розу по праву называют королевой сада, однако это растение предъявляет высокие требования к условиям содержания и нуждается в особо бережном уходе.

В осенний период, с наступлением первых заморозков, розы требуют обязательного укрытия для предотвращения гибели растения вследствие вымерзания или переувлажнения корневой системы.

Агроном Ксения Давыдова поделилась лайфхаком по созданию мобильных укрывных конструкций. Такой метод отличается простотой исполнения и долговечностью.

Алгоритм действий

Для подготовки укрытия необходимо заполнить полипропиленовый мешок опилками или опавшей листвой из расчета не более одного ведра наполнителя на единицу тары. Соблюдение объема критически важно для обеспечения необходимой вентиляции внутри конструкции.

Готовые модули устанавливаются поверх предварительно обрезанных кустов и фиксируются при помощи шпилек или утяжелителей. Такой способ позволяет эффективно защитить розы от неблагоприятных погодных условий в зимний период.

Ранее мы рассказали, что будет если не выкопать картофель на зиму.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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