Минус 10 минут на остановке и возвращение № 448: как изменится дорога из Осиновой Рощи к «Просвету» уже с 14 сентября

Ездить до метро жителей Осиновой Рощистанет проще: хорошая новость для.

Жители Осиновой Рощи давно жаловались на проблемы с транспортом. Посёлок растёт, людей всё больше, а добраться до ближайшей станции метро «Проспект Просвещения» — та ещё задачка.

Выборгское шоссе часто стоит в пробках, а нужного автобуса приходится ждать вечность.

На проблему обратил внимание депутат Александр Ходосок. В итоге власти Петербурга и Ленобласти сели за стол переговоров и решили вопрос.

Вернут популярный автобус № 448

Главная новость — возвращение маршрута № 448 («Юкки — метро "Проспект Просвещения"»), сообщает Комитет по транспорту Петербурга.

Раньше он очень выручал местных жителей, потому что шёл прямо через Осиновую Рощу. Но потом перевозчик ушёл, и маршрут встал.

Сейчас областной Комитет по транспорту ищет новую компанию, которая займётся перевозками. Заявки уже принимают, а итоги конкурса подведут 25 сентября. Так что скоро любимый маршрут снова заработает.

На маршруте № 148 станет свободнее

Ждать конца сентября не придётся: первые улучшения жители ощутят уже с 14 сентября. На городской маршрут № 148 («Заречная ул. — метро "Проспект Просвещения"») добавят два новых автобуса.

Что это изменит?

Раньше интервалы между автобусами доходили до 17 минут.

Теперь ждать придётся всего от 7 до 15 минут .

. Автобусы будут ходить чаще, а значит, в салонах станет не так тесно.

Почему это так важно?

Осиновая Роща — посёлок с историей, но сегодня это динамичный спальный район на самой границе Петербурга и Ленинградской области.

Из-за такого «пограничного» статуса решать транспортные проблемы всегда сложно: надо согласовывать действия двух разных регионов.

Для большинства местных жителей метро «Проспект Просвещения» — главный транспортный хаб, через который люди ездят на работу и учёбу. Теперь добираться до него станет быстрей, удобнее и без лишнего нервотрепа.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в ряде районов Петербурга закроют и ограничат движение.