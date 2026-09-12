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Бензин по лимиту и приложение в смартфоне: в Смольном рассказали, что происходит на АЗС Петербурга

Опубликовано: 12 сентября 2026 15:14
 Проверено редакцией
Бензин по лимиту и приложение в смартфоне: в Смольном рассказали, что происходит на АЗС Петербурга
Бензин по лимиту и приложение в смартфоне: в Смольном рассказали, что происходит на АЗС Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В городе работают несколько систем мониторинга.

Водители в Петербурге и Ленинградской области снова нервничают. На некоторых заправках исчезает бензин, где-то висят таблички «Топлива нет», а мелкие АЗС начинают отпускать бензин с ограничениями.

Как узнать, где есть бензин?

В Смольном 78.ru рассказали: паниковать не надо. Наличие бензина на конкретной АЗС можно проверить прямо с телефона перед выездом.

Актуальную информацию в реальном времени показывают популярные сервисы:

  • Яндекс Карт и 2ГИС;
  • Приложения Сбера и Т-Банка;
  • Специальный сервис «ГдеБенз» от Альфа-банка.

Данные там обновляются быстро, так что шанс приехать к «сухой» колонке намного ниже.

Главный совет водителям

Пока логистику настраивают заново, не ездите «на лампочке». Лучшее правило на ближайшие недели: видите заправку с нужным бензином — заправляйтесь до полного бака.

Особенно если планируете поездку по Ленобласти, где риски остаться без топлива сейчас выше всего.

Власти Петербурга и области говорят, что спасают ситуацию «в ручном режиме».

  • Топливные цистерны срочно перенаправляют в самые проблемные районы.
  • В приоритете — обеспечить бензином скорые, полицию, общественный транспорт и коммунальщиков.

Но быстро починить всё не получится, поэтому перебои еще какое-то время продолжатся.

Ранее «Городовой» рассказывал, на каких АЗС очереди длиннее всего.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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