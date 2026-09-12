Бензин по лимиту и приложение в смартфоне: в Смольном рассказали, что происходит на АЗС Петербурга

Водители в Петербурге и Ленинградской области снова нервничают. На некоторых заправках исчезает бензин, где-то висят таблички «Топлива нет», а мелкие АЗС начинают отпускать бензин с ограничениями.
Как узнать, где есть бензин?
В Смольном 78.ru рассказали: паниковать не надо. Наличие бензина на конкретной АЗС можно проверить прямо с телефона перед выездом.
Актуальную информацию в реальном времени показывают популярные сервисы:
- Яндекс Карт и 2ГИС;
- Приложения Сбера и Т-Банка;
- Специальный сервис «ГдеБенз» от Альфа-банка.
Данные там обновляются быстро, так что шанс приехать к «сухой» колонке намного ниже.
Главный совет водителям
Пока логистику настраивают заново, не ездите «на лампочке». Лучшее правило на ближайшие недели: видите заправку с нужным бензином — заправляйтесь до полного бака.
Особенно если планируете поездку по Ленобласти, где риски остаться без топлива сейчас выше всего.
Власти Петербурга и области говорят, что спасают ситуацию «в ручном режиме».
- Топливные цистерны срочно перенаправляют в самые проблемные районы.
- В приоритете — обеспечить бензином скорые, полицию, общественный транспорт и коммунальщиков.
Но быстро починить всё не получится, поэтому перебои еще какое-то время продолжатся.
Ранее «Городовой» рассказывал, на каких АЗС очереди длиннее всего.