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Топливные заторы в Петербурге: на каких АЗС очереди длиннее всего

Опубликовано: 11 сентября 2026 23:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Топливные заторы в Петербурге: на каких АЗС очереди длиннее всего
фото Global Look Press
Топливный кризис в Петербурге набирает обороты

Заправиться в Петербурге сейчас — настоящий квест: на АЗС жесткие лимиты, а очереди растут на десятки машин.

Ситуация повторяет летний сценарий, и водителям приходится часами ждать своей очереди. Цены при этом остаются относительно стабильными, но это слабое утешение.

Очереди и лимиты

Найти АИ-95 в городе стало ощутимо сложнее. На Аптекарской набережной зафиксировали очередь из 30-40 машин, локальные заторы скопились на Витебском проспекте и Васильевском острове.

Большинство операторов держат жесткие ограничения на объем заправки в одни руки — иначе запасы просто разойдутся за пару часов.

Что с ценами

Вопреки дефициту, розничные цены меняются умеренно. По некоторым данным, средняя стоимость литра АИ-92 — 66,04 рубля, АИ-95 — 71,73 рубля, АИ-98 и АИ-100 — около 100 рублей. Дизель стоит 81,01 рубля, пропан — 43,77 рубля.

Ленобласти тоже достается

Соседний регион столкнулся с аналогичными перебоями. Вице-губернатор Ленобласти Егор Мищеряков прямо признал: события повторяют июльский кризис. Местные жители рассказывают о многочасовом ожидании на региональных заправках.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько теперь стоит заправиться в Петербурге.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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