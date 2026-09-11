Топливные заторы в Петербурге: на каких АЗС очереди длиннее всего

Заправиться в Петербурге сейчас — настоящий квест: на АЗС жесткие лимиты, а очереди растут на десятки машин.
Ситуация повторяет летний сценарий, и водителям приходится часами ждать своей очереди. Цены при этом остаются относительно стабильными, но это слабое утешение.
Очереди и лимиты
Найти АИ-95 в городе стало ощутимо сложнее. На Аптекарской набережной зафиксировали очередь из 30-40 машин, локальные заторы скопились на Витебском проспекте и Васильевском острове.
Большинство операторов держат жесткие ограничения на объем заправки в одни руки — иначе запасы просто разойдутся за пару часов.
Что с ценами
Вопреки дефициту, розничные цены меняются умеренно. По некоторым данным, средняя стоимость литра АИ-92 — 66,04 рубля, АИ-95 — 71,73 рубля, АИ-98 и АИ-100 — около 100 рублей. Дизель стоит 81,01 рубля, пропан — 43,77 рубля.
Ленобласти тоже достается
Соседний регион столкнулся с аналогичными перебоями. Вице-губернатор Ленобласти Егор Мищеряков прямо признал: события повторяют июльский кризис. Местные жители рассказывают о многочасовом ожидании на региональных заправках.
Ранее «Городовой» рассказывал, сколько теперь стоит заправиться в Петербурге.