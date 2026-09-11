Не мусор, а ценный ресурс: как кидать падалицу в компост, чтобы не заразить всю кучу

Можно ли закладывать в компост гнилые яблоки

Гнилые яблоки — ценное сырьё для компоста. Они ускоряют перепревание, обогащают будущее удобрение минералами. Вовремя убирать падалицу обязательно для защиты сада. Но отправлять яблоки в компост нужно правильно.

Какие яблоки подходят для компостирования

Не всю падалицу можно отправлять в компост.

Подходят: плоды, упавшие из-за ветра, перезревания или просто потрескавшиеся. Такие яблоки безопасны и станут хорошей основой для компоста.

Не подходят: плоды, которые начали гнить ещё на ветке или явно поражены болезнью (изменили форму, цвет, покрылись пятнами). Возбудители грибковых и бактериальных заболеваний могут выживать в компосте 1,5–2 года, а затем заразить растения после внесения удобрения.

Как нейтрализовать кислотность

Яблоки — кислый продукт. Если добавить их в компост без подготовки, кислотность кучи повысится, и готовое удобрение не подойдёт для большинства культур.

Чтобы этого избежать, падалицу измельчают и пересыпают нейтрализующими добавками. Подходит сода из расчета 100 г на 10 кг яблок или зола - 200–250 г на тот же объем яблок.

Объём падалицы не должен превышать 30% от общей массы компоста. Вместе с ней слоями заложите в кучу ботву, сорняки, скошенную траву, опавшие листья, землю, навоз. Если под рукой есть раствор мочевины (200 г на 10 л воды), можно пролить им яблочные слои — куча разогреется, и патогены погибнут.

Личный опыт Артёма Петрова

Родители Артёма Петрова много лет живут на даче и каждый сезон компостируют яблоки. Они не выбрасывают падалицу, а собирают её в отдельную кучу. Перед закладкой измельчают плоды лопатой и пересыпают золой из печки. Слои чередуют с травой и землёй. По словам Артёма, компост получается рыхлым и тёмным. Его используют для ягодных кустов и грядок.

Вывод

Гнилые яблоки — доступный ресурс для компоста, если соблюдать три правила: не использовать больные плоды, нейтрализовать кислотность золой или известью и чередовать яблоки с другой органикой. Биопрепараты ускоряют процесс и подавляют патогены. При правильном подходе через 2–3 месяца из падалицы получится рыхлое тёмное удобрение.

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