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Помидоры на зиму "Сладкие": рассол выпивают быстрее, чем съедают помидоры

Опубликовано: 11 сентября 2026 22:08
 Проверено редакцией
Помидоры на зиму "Сладкие": рассол выпивают быстрее, чем съедают помидоры
Помидоры на зиму "Сладкие": рассол выпивают быстрее, чем съедают помидоры
Городовой ру
Помидоры «Сладунчики» готовятся без стерилизации, чеснока и пряностей — только томаты и маринад.

Бывает, что к концу сезона заготовки уже стоят поперёк горла, а томатов на грядках всё ещё видимо-невидимо. Именно для таких случаев есть рецепт, который выручает. Кулинарный блогер Наталья Калнина называет их «Сладунчиками».

Что важно знать перед началом

Рецепт предельно прост, но несколько моментов стоит держать в голове. Банки и крышки обязательно стерилизуйте — это единственная «сложная» часть. Помидоры помойте и обсушите. Уложите их в банки не слишком плотно, чтобы кипяток прогрел каждую сторону. Пропорции маринада рассчитаны на 1 л воды, поэтому удобнее слить воду после прогрева и довести её объём до целого числа литров.

Маринад: два варианта на выбор

Потребуется 1 л воды, 1 ст.л. с небольшой горокой соли и 4 ст.л. сахара с горкой. Если будете готовить с уксусом берите его в объёме 4 ст.л., а при выборе маринада с лимонной кислотой - 1 ч.л. порошка.

Приготовление:

  1. Помидоры сложите в банки и залейте только что вскипевшей водой.
  2. Накройте крышками, укутайте тёплым полотенцем и дайте постоять 25 минут.
  3. Затем перелейте воду в кастрюлю, измерьте объём и округлите до целого количества литров.
  4. Всыпьте соль и сахар, поставьте на плиту.
  5. После закипания добавьте уксус или лимонную кислоту.
  6. Горячим рассолом залейте банки и закатайте.
  7. Укутывать не надо — достаточно накрыть лёгкой салфеткой и дождаться полного остывания.


Где хранить: заготовка хранится в квартире в шкафу — погреб не нужен.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова раньше делала сложные маринады с чесноком и зеленью, но в конце сезона на них уже не хватает сил. Попробовала этот простой вариант — и он стал основным. Помидоры получаются сладкими, с лёгкой кислинкой, а готовить их действительно одно удовольствие. Теперь Евгения закрывает по двадцать банок за вечер и не устаёт. Она рекомендует «Сладунчики» всем, кто ценит простоту и вкус.

Вывод

Если вам по душе простые решения и яркий вкус, обратите внимание на этот рецепт. Никакой стерилизации, минимум продуктов и два вида маринада на выбор. Банки спокойно стоят в квартире и всю зиму радуют и семью, и гостей.

Ранее мы рассказали о трёх вкуснейших блюдах из картошки.

Автор:
Евгения Сухова
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