Блюда из картошки, которые я готовлю круглый год: хоть на ужин, хоть на обед

Три проверенных рецепта картофеля на любой случай: хрустящий запечённый с розмарином, сытная запеканка с фаршем и лёгкая замена фри.

Картофель — универсальный продукт, который готовят круглый год: на обед, ужин или перекус. Кулинарный блогер Наталья Калнина делится тремя проверенными рецептами, которые одинаково хороши и для семейного стола, и для просмотра любимого сериала.

Картофель в духовке с хрустящей корочкой

Запечённый картофель с ароматом чеснока и розмарина — невероятно нежный внутри и хрустящий снаружи. Секрет в ледяной солёной воде, которая выводит крахмал.

Возьмите 10–12 картофелин среднего размера, очистите и залейте холодной водой. Чем холоднее вода, тем лучше, поэтому добавьте 200 г льда и 1 ч. л. соли с горкой. Закройте крышкой и оставьте на 5–7 минут.

Поставьте кастрюлю на огонь, с момента закипания варите ровно 3 минуты, не больше, затем сразу слейте воду. На противень налейте 3 ст. л. растительного масла, посыпьте 1 ч. л. розмарина и 3 нарезанными зубчиками чеснока. Выложите картофель, поперчите по вкусу, сверху положите 3 ст. л. сливочного масла. Запекайте при 200 градусах 40 минут, не переворачивая.

Запеканка с ленивым соусом бешамель и фаршем

Сытное и сочное блюдо, которое готовится без сложностей: подготовили — и в духовку.

Отварите 700 г картофеля. Пока варится, нарежьте 1 луковицу и обжарьте на 3 ст.л. растительного масла до полупрозрачности. Добавьте 500 г фарша, разбейте лопаткой на мелкие частицы и жарьте, пока не исправится жидкость.

Добавьте по 0,5 ч. л. соли, сладкой паприки и сушёного чеснока, а также перец по вкусу. Перемешайте, всыпьте столовую ложку муки, влейте 300 мл молока и, помешивая, готовьте до загустения. Затем слейте воду с картофеля, добавьте сливочное масло по вкусу, одно яйцо и немного молока — приготовьте пюре.

Выложите его в смазанную маслом форму, сверху распределите фарш. Посыпьте 100 г тёртого сыра и запекайте 20–30 минут при 180–200 градусах.

Картофель вместо фри

Аппетитная и хрустящая альтернатива вредному фастфуду, которую обожает вся семья.

Нарежьте 600 г картофеля брусочками. Добавьте 1/2 ч. л. соли, 1 ч. л. сушёного чеснока, 1/2 ч. л. сладкой паприки, перец и базилик по вкусу. Перемешайте, влейте 2–3 ст. л. растительного масла, затем всыпьте 3 ст. л. панировочных сухарей и снова перемешайте.

Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, в один слой. Запекайте при 200 градусах 20–30 минут до готовности. Подавайте вместо гарнира или как самостоятельное блюдо.

Вывод

Три рецепта — три разных подхода к привычному картофелю: хрустящая корочка, сытная запеканка и лёгкая замена фри. Все они просты в приготовлении, а ингредиенты указаны прямо по ходу — не нужно сверяться с отдельным списком.

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