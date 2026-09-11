Рыбные консервы для салатов не оставляю — пеку быстрый пирог с сырной шапочкой: и на ужин, и для гостей

Рецепт сытного пирога из рыбных консервов

Когда времени мало, а ужин нужен сытный и вкусный, этот пирог выручает. Тесто на кефире получается нежным, начинка из консервированной рыбы — сочной, а расплавленный сыр и зелень добавляют аромат. Готовится всё прямо в сковороде, а затем доводится в духовке. Делится рецептом popcornnews.ru.

Ингредиенты

Для теста: 200 мл кефира, 1 яйцо, 1 столовая ложка сметаны, 1 столовая ложка оливкового масла, 7–8 столовых ложек пшеничной муки с горкой, 1 чайная ложка соды без горки (или разрыхлитель по инструкции), по половине чайной ложки соли и сахара, чёрный перец по желанию.

Для начинки: 1 банка горбуши (можно тунца или другой консервированной рыбы), 1–2 столовые ложки оливкового масла, по пучку зелёного лука и укропа, сыр - плавленый в ломтиках или тёртый твёрдый по вкусу, майонез (не обязательно).

Приготовление

В миске соедините кефир, яйцо, сметану и оливковое масло. Добавьте соль, сахар и, если хотите, перец. Взбейте венчиком. Постепенно всыпьте муку, смешанную с содой. Замесите тесто, по густоте напоминающее густую сметану. Оставьте его на 5 минут.

Тем временем слейте жидкость из банки с горбушей. Разомните рыбу вилкой, при необходимости добавьте немного масла. Мелко нарежьте зелёный лук и укроп.

Возьмите сковороду, которую можно ставить в духовку. У неё должна быть съёмная ручка или полностью металлическая. Слегка смажьте сковороду и прогрейте на небольшом огне.

Перелейте тесто в форму и разровняйте. Сверху положите зелень и рыбу, немного майонеза (по желанию). Уложите сверху ломтики плавленого сыра или посыпьте тёртым твёрдым.

Поставьте сковороду в разогретую до 180 C духовку. Выпекайте 7–8 минут. Затем включите гриль и готовьте ещё 5 минут, пока не появится румяная корочка.

Проверьте готовность деревянной шпажкой. Подавайте пирог тёплым.

Рецепт заиграет совсем по-другому, если вместо рыбы для начинки взять грибы, обжаренные с луком.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить компот из томатов и перца.