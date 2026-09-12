Лисички в сентябре морожу килограммами и делаю пасту – проще простого, а вкус как в ресторане

Как правильно заморозить и приготовить лесные грибы

Заморозка — отличный способ сохранить лисички на зиму. При правильной заготовке они сохраняют вкус и аромат до следующего сезона. А ещё из них получается невероятно ароматная паста.

Подготовка грибов

Свежие лисички нужно перебрать, промыть и просушить на бумажной салфетке. После этого их можно замораживать.



Подготовленные грибы выложите в один слой на поднос, застеленный пищевой плёнкой и положите в морозилку. Когда лисички подморозятся, пересыпьте их в пакеты. Этот способ самый быстрый и лучше всего сохраняет структуру и вкус грибов.

Крупные экземпляры можно предварительно сварить. Очищенные и промытые грибы нарежьте, залейте водой, добавьте соль и варите после закипания 10–15 минут. Затем слейте воду и хорошо просушите грибы на полотенце. После этого разложите по контейнерам и заморозьте, пишет Лайфхакер.

Как размораживать грибы

Свежие замороженные лисички должны оттаивать постепенно, в холодильнике, несколько часов. Ускорять процесс в микроволновке или горячей воде не стоит — грибы раскиснут и потеряют форму.

Вареные и жареные лисички размораживать не нужно. Их добавляют в блюдо прямо из морозилки.

Паста с лисичками в сливочном соусе

Это блюдо готовится быстро, а вкус получается ресторанным. Лисички дают лёгкий ореховый аромат, который отлично сочетается со сливками и сыром.

Паста (спагетти, феттучине или тальятелле) — 200 г

Лисички (замороженные) — 200 г

Сливки 10–20% — 150–200 мл

Сливочное масло — 20 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Чеснок — 1–2 зубчика

Тёртый твёрдый сыр (пармезан) — 50 г

Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Зелёный лук или петрушка — для подачи

Поставьте вариться пасту до состояния аль денте. Пока она готовится, разогрейте в сковороде сливочное и оливковое масло. Если используете замороженные лисички, не размораживайте их заранее — добавьте прямо в сковороду.

Обжаривайте грибы на среднем огне 10 минут, пока не испарится лишняя жидкость. Добавьте измельчённый чеснок и жарьте ещё минуту.

Влейте сливки, посолите, поперчите и готовьте соус на слабом огне 3–4 минуты. Если соус кажется густым, добавьте немного воды от варки пасты — она сделает текстуру шелковистой. Снимите сковороду с огня, добавьте тёртый сыр и перемешайте до однородности. Выложите готовую пасту в сковороду с соусом, тщательно перемешайте и прогрейте всё вместе минуту. Разложите по тарелкам, посыпьте зеленью и подавайте.

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