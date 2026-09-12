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Лисички в сентябре морожу килограммами и делаю пасту – проще простого, а вкус как в ресторане

Опубликовано: 12 сентября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Лисички в сентябре морожу килограммами и делаю пасту – проще простого, а вкус как в ресторане
Лисички в сентябре морожу килограммами и делаю пасту – проще простого, а вкус как в ресторане
Городовой ру
Как правильно заморозить и приготовить лесные грибы

Заморозка — отличный способ сохранить лисички на зиму. При правильной заготовке они сохраняют вкус и аромат до следующего сезона. А ещё из них получается невероятно ароматная паста.

Подготовка грибов

Свежие лисички нужно перебрать, промыть и просушить на бумажной салфетке. После этого их можно замораживать.

Подготовленные грибы выложите в один слой на поднос, застеленный пищевой плёнкой и положите в морозилку. Когда лисички подморозятся, пересыпьте их в пакеты. Этот способ самый быстрый и лучше всего сохраняет структуру и вкус грибов.

Крупные экземпляры можно предварительно сварить. Очищенные и промытые грибы нарежьте, залейте водой, добавьте соль и варите после закипания 10–15 минут. Затем слейте воду и хорошо просушите грибы на полотенце. После этого разложите по контейнерам и заморозьте, пишет Лайфхакер.

Как размораживать грибы

Свежие замороженные лисички должны оттаивать постепенно, в холодильнике, несколько часов. Ускорять процесс в микроволновке или горячей воде не стоит — грибы раскиснут и потеряют форму.
Вареные и жареные лисички размораживать не нужно. Их добавляют в блюдо прямо из морозилки.

Паста с лисичками в сливочном соусе

Это блюдо готовится быстро, а вкус получается ресторанным. Лисички дают лёгкий ореховый аромат, который отлично сочетается со сливками и сыром.

  • Паста (спагетти, феттучине или тальятелле) — 200 г
  • Лисички (замороженные) — 200 г
  • Сливки 10–20% — 150–200 мл
  • Сливочное масло — 20 г
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Чеснок — 1–2 зубчика
  • Тёртый твёрдый сыр (пармезан) — 50 г
  • Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу
  • Зелёный лук или петрушка — для подачи

Поставьте вариться пасту до состояния аль денте. Пока она готовится, разогрейте в сковороде сливочное и оливковое масло. Если используете замороженные лисички, не размораживайте их заранее — добавьте прямо в сковороду.

Обжаривайте грибы на среднем огне 10 минут, пока не испарится лишняя жидкость. Добавьте измельчённый чеснок и жарьте ещё минуту.

Влейте сливки, посолите, поперчите и готовьте соус на слабом огне 3–4 минуты. Если соус кажется густым, добавьте немного воды от варки пасты — она сделает текстуру шелковистой. Снимите сковороду с огня, добавьте тёртый сыр и перемешайте до однородности. Выложите готовую пасту в сковороду с соусом, тщательно перемешайте и прогрейте всё вместе минуту. Разложите по тарелкам, посыпьте зеленью и подавайте.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить кетчуп.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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