Какие домашние заготовки выгодно делать в 2026 году: капуста, огурцы и варенье

Домашние заготовки в 2026 году окупаются не всегда: эксперт назвала капусту, огурцы и варенье самыми выгодными, а компоты и сложные салаты — тратой времени.

Домашние заготовки перестали быть безусловно выгодным занятием. Сахар, крышки и энергоносители подорожали, а собственное время тоже стоит денег. По мнению доцента кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольги Лебединской, делать смысл только те консервы, которые заметно дешевле магазинных аналогов.

Что выгодно закрывать

Квашеная капуста — лидер по экономии. Трёхлитровая банка обходится примерно в 100 рублей, тогда как в магазине за такой же объём просят около 990. Разница — 89%. Плюс капуста не требует варки, значит, расходы на газ или электричество тоже ниже.

Огурцы тоже стоит солить самим. Себестоимость трёхлитровой банки — около 250 рублей, из которых 200 — овощи, остальное — соль, укроп, чеснок и хрен. Магазинная заготовка того же объёма стоит больше 1000 рублей, так что экономия достигает 76%, или почти 800 рублей с банки.

Варенье из слив или смородины обходится примерно в 100 рублей за литр, тогда как магазинное с желирующими добавками — около 600. Разница очевидна.

Что не стоит тратить время

Замороженные ягоды зимой часто выходят и бюджетнее, и полезнее, чем компоты: при варке часть витаминов теряется. А такие затеи, как многосоставные салаты, кетчуп или майонез собственного приготовления, далеко не всегда стоят потраченных часов.

Отдельный пример — кабачковая икра. По простому рецепту литровая банка стоит около 60 рублей, магазинная — 80–130. Даже если закрыть 10 банок, экономия составит 200–700 рублей, что не компенсирует трудозатраты.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова раньше закрывала всё подряд — от салатов до кетчупа. Но однажды она посчитала время и расходы и отказалась от сложных рецептов. Теперь Евгения делает только капусту, огурцы и варенье — то, что действительно выгодно и съедается быстрее всего. Освободившиеся вечера она тратит на отдых, а не на кухню. Она советует и другим пересмотреть список заготовок: иногда проще купить, чем тратить силы на то, что не окупается.

Вывод

Домашние заготовки в 2026 году оправданы не всегда. Выгоднее всего квасить капусту, солить огурцы и варить варенье. А вот компоты, сложные салаты и кетчуп проще купить — экономия не покроет затраченного времени.

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